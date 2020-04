Łódź: Ponad 1200 wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

Ponad 1200 wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Wypłacono ponad 940 tys. zł - poinformował we wtorek PAP Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu.

Przypomniał, że Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Łodzi realizuje programy pomocy dla łódzkich przedsiębiorców. W pierwszym z nich dotyczącym pożyczki dla firm zatrudniający do 10 pracowników, wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia.

Jak poinformował Gawlik, PUP w Łodzi już 2 kwietnia wypłacił środki trzem pierwszym wnioskodawcom. Dodał, że do końca dnia w piątek, 11 kwietnia wpłynęło 1201 wniosków i wypłacono 948 tys. zł.

Kolejna pomoc skierowana jest dla zatrudniających pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Gawlik przypomniał, że wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży, towarów lub usług w ujęciu ilościowym i wartościowym w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30 proc. Wsparcie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po jego zakończeniu, przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów o co najmniej 30 proc., 50 proc. lub 80 proc.

"Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę, oświadczenia o zatrudnieniu pracowników w danym miesiącu objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników" - tłumaczy.

Zwraca uwagę, że wnioski są przyjmowane od 10 kwietnia przez 14 dni. Do wtorku przed południem wpłynęły 23 wnioski.

Od wtorku 14 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30 proc., 50 proc. lub 80 proc. Wsparcie przysługuje na okres nie dłuży niż 3 miesiące,

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania. Wypłacane jest ono w okresach miesięcznych.

Jak poinformował Gawlik, na stronie lodz.praca.gov.pl w zakładce "tarcza antykryzysowa" znajdują się szczegółowe zasady i druki do wypełnienia oraz sposób, jak je wysłać do PUP.W godz. 8-16 przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc pod nr 42 638 56 48.