Łódź: Ponad 45 mln zł na poprawę efektywności energetycznej dla Centrum Zdrowia Matki Polki

Ponad 45 mln zł na poprawę efektywności energetycznej dziewięciu budynków Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do 2025 r. przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek podpisano umowę w tej sprawie.

"Efektywność energetyczna dziewięciu budynków Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) to pokaźna inwestycja na ponad 47 mln zł. Dofinansowanie dotacyjne z NFOŚiGW wyniesie ponad 45 mln zł i ma pokryć wszystkie działania termomodernizacyjne, oszczędnościowe oraz odnawialne źródła energii, które tu powstaną" - zaznaczył wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski na poniedziałkowej konferencji towarzyszącej podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania.

Przypomniał też, że jest to kolejny projekt polskiego rządu finansowany ze środków centralnych. "Rząd dofinansowuje w dużym stopniu - ponad 90 proc. - przedsięwzięcie dla instytucji, której trudno byłoby wygenerować tak duże środki na termomodernizację. Odnawialne źródła energii, w kierunku których zmierzamy, to też wykorzystanie czystych nośników i możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, co przekłada się na znaczące zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz emisji niebezpiecznych substancji do powietrza" - dodał.

Zakres termomodernizacji w ICZMP obejmie m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i stropodachów, modernizację systemów wentylacji i oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz stworzenie centralnego systemu zarządzania energią i ciepłem.

"Termomodernizacja jest dla nas niezmiernie ważnym zagadnieniem, bo z jednej strony wiąże się z ochroną środowiska, która przekłada się również na nasze zdrowie, a z drugiej - dzięki niej oszczędzamy pieniądze na leczenie i diagnostykę pacjentów, co jest naszym podstawowym celem. Na obszary, które - poza klinikami i poradniami - obejmiemy termomodernizacją bardzo trudno pozyskać środki, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni" - podkreśliła dyrektorka ICZMP prof. Iwona Maroszyńska.

Wszystkie prace prowadzone będą z zachowaniem normalnej działalności klinik i poradni. Jak wyjaśnił pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania infrastrukturą ICZMP Tomasz Pietrasik, główne natężenie prac i największe kwoty skierowane będą na pawilony A i B, czyli część ginekologiczno-położniczą oraz pediatryczną. Termomodernizację przejdą także ciągi komunikacyjne łączące oba szpitale i budynki pomocnicze, jak np. kuchnia.

"Szacujemy, że termomodernizacja pozwoli na zaoszczędzenie ok. 20 proc. kosztów ogrzewania i ok. 30 proc. kosztów energii. Zakładamy, że dzięki fotowoltaice uda nam się przynajmniej w porach dziennych całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przygotowania dokumentacji i postępowań przetargowych rozpoczną się jeszcze w tym roku, a prace w budynkach - wiosną przyszłego roku" - dodał.

Zakładana w projekcie poprawa efektywności energetycznej budynków ICZMP ma nastąpić do połowy roku 2025.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl