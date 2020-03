Łódź: Posłowie KO apelują o realizację południowego wariantu Kolei Dużych Prędkości w Łódzkiem

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski zaapelowali, o jak najszybsze zakończenie konsultacji ws. przebiegu nowych linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) i wyboru południowego wariantu trasy w Łódzkiem, który powstał w ramach koncepcji sieci kolejowej "Y".

Parlamentarzyści KO Dariusz Joński i Cezary Grabarczyk oraz senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski mówili o tym podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

Chodzi o zaprezentowany pod koniec stycznia przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), zawierającego mapy korytarzy dla linii kolejowych prowadzących do nowego lotniska zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią. Obecnie zbierane są uwagi mieszkańców dotyczące nowych tras, które przyjmowane są do wtorku.

Jeden z zaproponowanych wariantów tras KDP przebiegający przez teren woj. łódzkiego w tzw. wariancie północnym wywołał protesty mieszkańców m.in. Łodzi z osiedli Złotno, Zdrowie, Mileszki oraz Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Szadku, Brzezin, Wodzieradów. Zwracano uwagę, że linia kolejowa 85 ma przebiegać m.in. przez rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie i zabytkowy park Piłsudskiego, co może doprowadzić do ich degradacji, a w Konstantynowie Łódzkim przez osiedla mieszkaniowe i tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, a także przecina planowany zbiornik wodny Bechcice Konstantynów.

Joński podkreślił, że wszystkie podejmowane przez lokalne samorządy uchwały i stanowiska ws. sprzeciwu wobec proponowanego wariantu północnego były przyjmowane jednogłośnie. W zawiązku z tym zaapelował, by rządzący, jak najszybciej ogłosili wyniki raportu z trwających do jutra konsultacji, wycofali się z wariantu północnego i realizowali przebieg trasy w wariancie południowym, który - jak wskazał parlamentarzysta KO - został opracowany wcześniej i uzyskał dofinansowane z UE.

W opinii Grabarczyka tylko wariant południowy jest zgodny z prawem, czego - jak wskazał - dowodem jest ważna do 2023 r. decyzja środowiskowa. Dotyczy ona powstania łódzkiego odcinka przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości w tzw. sieci kolejowej "Y", łączącej Warszawę - Łódź - Poznań i Wrocław. Podkreślił, że ten przebieg trasy w konsultacjach społecznych nie budził tak dużych emocji, jak nowy wariant przebiegu linii.

"Decyzja środowiskowa z grudnia 2013 roku została wydana na tunel średnicowy między Łodzią-Fabryczną i Łodzią-Kaliską oraz KDP. Nie ma dziś innego wariantu i przedstawiciele ministra infrastruktury błądzą twierdząc, że decyzji takiej nie ma. Decyzja została doręczona Polskim Linią Kolejowym i dopóki jest ona w mocy, nie ma innego wariantu. Nie można zmieniać w sposób dowolny przebiegu tej linii. Domagamy się realizacji projektu KDP zgodnie z ważną, wiążącą decyzją" - zaznaczył b. minister infrastruktury.

Z wnioskiem o powrót do planowanego wcześniej przebiegu trasy na terenie Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały w zwrócił się senator Kwiatkowski.

"Koleje Dużych Prędkości to szansa na ogromny skok cywilizacyjny dla Polski i oczywiście województwa łódzkiego. Patrząc na to, co robi pełnomocnik rządu ds. CPK i ministerstwo infrastruktury zaczynam mieć absolutnie podejrzenie, że chodzi o to, żeby ta inwestycja nie została zrealizowana. Mamy uzasadnione podejrzenia, że scenariusz polityczny jest taki, żeby doprowadzić do wrzenia społecznego i powiedzieć, że nie ma zgody społecznej na realizację inwestycji i dlatego się nie da" - tłumaczył.

Polityk zwracał uwagę, że przebieg tras KDP przez woj. łódzkiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego był już wcześniej uzgodniony, a obecnie "rząd wywraca ten konsensus społeczny".

"W skierowanych oświadczeniach pytamy, dlaczego wywraca się proces konsultacji społecznych oraz dokumenty, które już są uzgodnione i umożliwiają rozpoczęcie inwestycji w terminie, który nie będzie zagrożony utratą środków z UE" - dodał Kwiatkowski.

Zadeklarował, że kwietniu zaprosi ministrów Adamczyka i Horałę do Senatu, by przedstawili wnioski i stanowisko Ministerstwa Infrastruktury ws. przebiegu tras po uwagach mieszkańców woj. łódzkiego i innych regionów.

Pełnomocnik rządu ds. CPK zapowiedział w piątek, że po formalnym zakończeniu przyjmowania uwag dot. nowych linii kolejowych i drogowych w ramach CPK, rozpoczną się spotkania z lokalnymi społecznościami na temat zgłoszonych uwag.

"Będziemy jeździć po całym kraju, spotykać się z lokalnymi społecznościami, samorządami, żeby te zgłoszone uwagi przedyskutować, rozważyć ewentualne alternatywne przebiegi, które były wskazywane - przebadać je, czy są możliwe pod względem środowiskowym, zgodności z prawem, wymogów technicznych" - poinformował Horała.

Jak tłumaczył, "narosło przy tym trochę nieporozumień, trochę być może czasem dezinformacji". "Są informacje np. o linii prowadzącej przez środek parku w Łodzi, podczas gdy prowadzi tunelem pod drogą przy parku - co jest zasadniczą różnicą" - wskazywał.

CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.