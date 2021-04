Łódź: Powiatowy Urząd Pracy wypłacił 320 mln zł pomocy dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wypłacił dotychczas blisko 320 mln zł pomocy finansowej dla łódzkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W kwietniu firmy, których działalność jest ograniczona z powodu obostrzeń, za czynsz w lokalach miejskich zapłacą 1 zł.

Według opublikowanych danych, do właścicieli działających w Łodzi firm w ramach tarczy antykryzysowych i innych instrumentów pomocowych rządu skierowano z Powiatowego Urzędu Pracy 320 mln zł.

Największy udział w tej puli mają mikropożyczki, na które rozdysponowano blisko 196 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono ponad 39 z 44 tys. wniosków, udzielono przeszło 39 tys. pożyczek. Do łódzkich przedsiębiorców trafiło też 33,5 mln zł w ramach dofinansowania części kosztów działalności oraz blisko 65 mln zł dofinansowania części kosztów wynagrodzeń. Kolejne 1,6 mln zł trafiło na dofinansowanie części płacy do organizacji pozarządowych. Z kolei na pokrycie bieżących kosztów działalności wypłacono ponad 23 mln zł.

Łódzki magistrat przypomniał też, że przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe od miasta, którzy w związku z ogłoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 musieli zawiesić lub znacząco ograniczyć swoją działalność, w kwietniu zapłacą tylko złotówkę czynszu za cały miesiąc.

Obniżka za najem dotyczy przedsiębiorców prowadzących m.in. działalność gastronomiczną, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy tatuażu, siłownie i kluby fitness, a także prywatne żłobki, przedszkola, kluby malucha.

Aby skorzystać z bonifikaty, należy do 30 kwietnia złożyć prosty wniosek do Zarządu Lokali Miejskich, na adres mailowy: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl Warunkiem starania się o obniżkę czynszu do 1 zł jest brak zaległości wobec miasta (m.in. w dotychczasowych płatnościach za czynsz, media czy w podatku od nieruchomości).

Bonifikata w czynszach udzielana jest w Łodzi od kwietnia ub.r. W kwietniu i maju 2020 r. mogli starać się o nią wszyscy wynajmujący lokale użytkowe od miasta. Od listopada 2020 r. do marca 2021 r. obejmowała zaś te branże, które zostały zamknięte w ówczesnym czasie (gastronomia, siłownie, fitness, kina).

Jak wyliczył Urząd Miasta Łodzi, wciągu roku przedsiębiorcy zaoszczędzili łącznie w czynszach ok. 5 mln zł.

