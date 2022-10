Łódź: Powstały trzy projekty przebudowy pl. Dąbrowskiego.

Po konsultacjach z mieszkańcami powstały trzy projekty przebudowy pl. Dąbrowskiego przed Teatrem Wielkim w Łodzi - o wyborze jednego z nich mają zadecydować łodzianie. Władze miasta chcą zmienić wygląd i charakter tego miejsca, jaki powstał po nieudanej przebudowie w 2009 r.

Trzy nowe projekty dotyczące płyty pl. Dąbrowskiego w Łodzi powstały po konsultacjach z mieszkańcami jako następstwo nieudanej przebudowy terenu przed Teatrem Wielkim, przeprowadzonej w 2009 r. Drzewa i zieleń zastąpił beton, a fontanna, której wykonanie odbiegało od projektu autora, stała się przedmiotem niewybrednych żartów, bo budzi dwuznaczne skojarzenia.

"Chcemy to zmienić. Przygotowane przez pracownie architektoniczne projekty uwzględniają zdecydowanie więcej zieleni, przebudowę fontanny, dodatkowe dysze tryskające, nowe formy pawilonu kwiaciarni oraz niewielką gastronomię. Zależy nam na tym, by mieszkańcy mogli spędzać tu wolny czas, w otoczeniu zieleni. W tej chwili mamy tu 30 drzew, a po remoncie może być ich ponad 180, co znacząco zwiększy zacienienie, ale również powierzchnię biologicznie czynną. Przy obecnych zmianach klimatu takie działania są bardzo potrzebne" - zaznaczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Pracownie mamArchitekci i A2P2, które mają już doświadczenie w zielonych inwestycjach w Łodzi, po konsultacjach z łodzianami przygotowały wstępne warianty wyglądu pl. Dąbrowskiego. Otwarta debata na ich temat odbędzie się w piątek o godz. 17 w Fabryce Aktywności Miejskiej. Swoje opinie można również zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego konsultacje@a2p2.pl.

"Każdy z wariantów jest nieco inny. Przed nami dyskusja nad tymi propozycjami i ich dopracowanie, a potem mieszkańcy zdecydują, który wariant wybierają do realizacji. Prezentowane koncepcje różnią się w szczegółach, lecz każdy zakłada dozielenienie placu, zmianę fontanny i otwarcie placu na życie miejskie. Proponujemy różne rozwiązania urbanistyczne, środowiskowe i estetyczne" - dodał dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ Maciej Riemer.

Zgodnie z zapowiedziami ostateczną wersję przebudowy pl. Dąbrowskiego wybiorą mieszkańcy, prace budowlane wystartują w przyszłym roku.

