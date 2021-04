Łódź: Pracownicy wodociągów wykryli zrzut ścieków do Olechówki

Zmieniona barwa wody w rzece Olechówce zaniepokoiła mieszkańców północnych terenów Łodzi. Jak ustalili pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK), rzeczka została zanieczyszczona ściekami pochodzącymi prawdopodobnie z prac budowlanych.

"Mieszkańcy z okolic ulicy Transmisyjnej w Łodzi poinformowali o zmienionej barwie wody w rzece, jak i w prowadzącym do Olechówki kanale deszczowym. Pracownicy sieci kanalizacyjnej na miejscu stwierdzili zanieczyszczenie wody białą substancją, pochodzenia mineralnego, najpewniej z prowadzonych prac budowlanych. Pobrane zostały próbki do badań w laboratorium ścieków" - przekazał PAP w czwartek rzecznik łódzkich Wodociągów Miłosz Wika.

Jak dodał, w przypadku Olechówki zanieczyszczenie rzeki oznacza również zatrucie wody w kąpielisku na Stawach Jana; na szczęście o tej porze roku nie jest to szczególnie uciążliwe.

Wika przypomniał, że jest to kolejny przypadek wykrycia zrzutu ścieków do Olechówki na wysokości ulicy Transmisyjnej. W styczniu ubiegłego roku na gorącym uczynku pracownicy ZWIK przyłapali firmę asenizacyjną, która wylewała do rzeki ścieki chemiczne. Innym razem odnaleźli właz, którym do rzeki odprowadzano ścieki bytowe z samochodu asenizacyjnego, zaś dokładnie rok temu - w kwietniu - skażony został kilkusetmetrowy odcinek cieku oraz zbiornik przy ulicy Rzecznej.

Łódzki ZWIK ma specjalistyczny sprzęt do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków, m.in. dysponuje samojezdnymi robotami z kamerami do monitorowania kanałów, autosamplerami do samoczynnego poboru próbek oraz profesjonalnym laboratorium do badania ścieków.

Zdaniem rzecznika Wodociągów, w wykrywaniu nielegalnych zrzutów nieczystości - w Łodzi obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do rzek, rowów i kanalizacji deszczowej - przydaje się także doświadczenie pracowników Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, którzy doskonale znają sieć, liczącą około dwóch tysięcy kilometrów i każdy właz do kanałów.

