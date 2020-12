Łódź: Prawie120-letnia zajezdnia przejdzie kompleksową modernizację

W ciągu dwóch lat najstarsza, prawie 120-letnia, łódzka zajezdnia Chocianowice przejdzie kompleksową modernizację, m.in. powstanie w niej nowa hala do obsługi niskopodłogowych tramwajów. Jak zapowiadają władze Łodzi, przetarg na ten projekt będzie ogłoszony jeszcze w tym roku.

"Chocianowice to najstarsza zajezdnia w Łodzi i postanowiliśmy jej przypadające w przyszłym roku 120. urodziny uczcić prezentem - kompleksową modernizacją, która zakończy się w 2023 r. Będzie to bardzo kompleksowy proces. Wyremontujemy torowisko na terenie zajezdni, budynki i hale, które umożliwią serwisowanie nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych pod dachem. Po zakończeniu prac torowych tramwaje będą mogły zawracać bez konieczności wyjazdu na miejskie torowisko. Co istotne, przez cały czas modernizacji zajezdnia będzie funkcjonowała i obsługiwała tramwaje" - zapowiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Najstarsza część zajezdni Chocianowice pochodzi z 1901 r. Na początku jej zaplecze techniczne nie było wielkie - posiadała czterotorową halę oraz własną elektrownię, która zasilała linię do Pabianic. Przez lata zajezdnia była rozbudowywana i modernizowana. W 1972 r. zbudowano przy niej pętlę tramwajową, która obecnie pełni funkcję placu postojowego. Najnowsza część zajezdni, w której mieści się m.in. budynek administracyjno-socjalny, została wybudowana w 1978 r.

Jeszcze w grudniu Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) w Łodzi ma ogłosić przetarg na wybór wykonawcy kompleksowej przebudowy zajezdni. Podczas prowadzenia prac zajezdnia będzie obsługiwała tramwaje, dlatego projekt został podzielony na wiele etapów.

"Będzie to dla nas jedna z najtrudniejszych i najbardziej złożonych inwestycji. Do 120-letniego obiektu dobudowana zostanie zupełnie nowa część, która będzie zawierała dwa nowe tory zakończone nowoczesnymi stanowiskami do sprzątania, mycia i obsługi technicznej tramwajów. Wraz z przebudową i rozbudową torowiska zmian będzie wymagała sieć trakcyjna. Jednym z jej elementów będzie przebudowana stacja transformatorowa zasilająca całą zajezdnię. W ramach remontu usunięte zostaną wszelkie kolizje z sieciami podziemnymi" - podkreśliła zastępczyni dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Renata Zatorska-Sytyk.

Jak dodała, oferty w przetargu będą przyjmowane do lutego 2021 roku, jednak z racji złożoności zadania, ZIM spodziewa się bardzo dużej liczby pytań od potencjalnych wykonawców, co może spowodować przesunięcie tego terminu. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac powinno nastąpić na przełomie wiosny i lata przyszłego roku.

Remont i rozbudowa zajezdni Chocianowice jest częścią dużego projektu "Tramwaj dla Łodzi", w którym zakupionych zostanie 30 niskopodłogowych tramwajów i powstanie 11 km przebudowanych bądź zbudowanych od nowa torowisk.