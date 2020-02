Łódź: Produkcje Wytwórni Filmów Oświatowych w kinie ŁDK

Produkcje Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi będzie można oglądać w małej sali kinowej Łódzkiego Domu Kultury. Swoją działalność wznowi ona 29 lutego, kiedy zaplanowano wręczenie Janowi Jakubowi Kolskiemu Złotego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

O przyszłości małej sali kinowej ŁDK, która po wygaśnięciu umowy z poprzednim najemcą, znalazła się pod opieką domu kultury poinformowano na wtorkowej konferencji prasowej.

"Jesteśmy w kinie, które jest wielką chlubą ŁDK i chciałbym zapewnić, że to było, jest i będzie kino dla mieszkańców woj. łódzkiego. Chcemy, żeby nadal chętnie korzystali z niego seniorzy, ale jednocześnie zamierzamy poszerzyć jego działalność sięgając do bogactwa Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi" - zapowiedział marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Dyrektor ŁDK Waldemar Drozd wyjaśnił, że dzięki współpracy z łódzką "Oświatówką" w repertuarze pojawi się dużo propozycji artystycznego kina, które przez dziesięciolecia było realizowane w WFO. W tej jednej z najstarszych instytucji filmowych w kraju powstało ponad 4,5 tys. filmów zrealizowanych przez kilka pokoleń znanych filmowców, m.in.: Wojciecha Jerzego Hasa, Janusza Nasfetera, Zbigniewa Rybczyńskiego, Krzysztofa Zanussiego, Grzegorza Królikiewicza, Juliusza Machulskiego, Marka Koterskiego, czy Jana Jakuba Kolskiego.

"Na 70-lecie łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych chcemy pokazać do końca roku 70 filmów. Często spotykałem się bowiem z pytaniami, gdzie można oglądać produkcje z naszego archiwum, które liczy 4,5 tys. filmów i 50 tys. puszek z taśmą celuloidową. Pokazywanie tego dorobku światu było problemem, z którym często się spotykaliśmy" - przyznał prezes WFO Rafał Jóźwiak.

Zaplanowano m.in. retrospekcje reżyserów i operatorów filmowych związanych z WFO. Cykl 29 lutego rozpocznie przegląd fabularnej i dokumentalnej twórczości Kolskiego, który tego dnia obierze Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Uroczystość zainauguruje również nową działalność mogącej pomieścić 68 osób małej sali kinowej w ŁDK, która obecnie przechodzi remont.

"Chcemy pokazać też filmy, które powstały w czasach Instytutu Filmowego. Od 1945 r. do przekształcenia go w Wytwórnię Filmów Oświatowych wyprodukowano w nim 32 filmy i chcielibyśmy je przypomnieć. To obrazy m.in. Włodzimierza Puchalskiego, Karola Marczaka, Janusza Stara" - dodał Jóźwiak.

Kolejną wspólną inicjatywą jest projekcja filmów krótkometrażowych z archiwów WFO oraz łódzkich kronik filmowych, które mają być wyświetlane przed filmami fabularnymi.

"To perełki polskiej kinematografii. Mam nadzieję, że zapomniana nazwa WFO znów będzie kojarzyła się dobrze, bo każdy spośród znanych filmowców w Polsce musiał przejść przez tę instytucję. Przypomnimy te nazwiska i przekonamy się razem, jak dobre rzeczy były produkowane w naszej wytwórni" - podkreślił wiceprezes WFO Sławomir Kalwinek.

Dyrektor ŁDK zadeklarował, że w repertuarze małej sali kinowej znajdą się m.in. słodkie wtorki dla seniorów i babskie czwartki. Zachęcał również do udziału w konkursie na nazwę sali kinowej Łódzkiego Domu Kultury, która do tej pory była "Kinem Przytulnym".