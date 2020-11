Łódź: Radni PiS przeciwni zmianie systemu opłat za wywóz śmieci

Nie od liczby osób w gospodarstwie domowym a od liczby metrów sześciennych zużytej wody zleżeć może wysokość rachunków, które zapłacą od przyszłego roku łodzianie za wywóz śmieci - to główne założenia projektu władz Łodzi. Przeciw jest opozycja z PiS, która uważa, że to ukryta podwyżka opłat.

Za ponad tydzień podczas obrad rady miejskiej w Łodzi może zapaść decyzja o zmianie systemu opłat za wywóz śmieci. Władze miasta chcą, aby o wysokości rachunków za odbiór odpadów nie decydowała liczba osób w gospodarstwie rodzinnym, a liczba metrów sześciennych zużytej wody. Przeciwni projektowi są opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości.

Plan miasta przewiduje, że stawka za śmieci będzie wynosić 9,60 zł za każdy metr sześcienny zużytej w gospodarstwie domowym wody - poinformowało biuro prasowe prezydent Łodzi. Według danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jeden łodzianin zużywa średnio ok. 3 metrów sześciennych wody miesięcznie. W ten sposób opłaty za śmieci są już obliczane m.in. w Szczecinie, Tarnowie, Darłowie, a od grudnia taki system ma obowiązywać w Warszawie.

"To prosty sposób na drastyczne podwyżki za wywóz odpadów" - powiedział PAP przewodniczący łódzkiego klubu radnych PiS Radosław Marzec. "Według naszych wyliczeń stawki za wywóz śmieci wzrosną o 50 procent. To obciąży budżety łodzian i to podczas pandemii, kiedy, z powodów sanitarnych, wzrasta zużycie wody" - argumentował.

Zdaniem władz miasta zmiany są konieczne, ponieważ - jak oceniono w komunikacie łódzkiego magistratu - obecnie obowiązujący system się nie sprawdził i trzeba go poprawić. "Od momentu, gdy to gminy przejęły obowiązek rozliczania wszelkich kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, co roku z systemu ubywało po kilkanaście tysięcy mieszkańców, rosła natomiast ilość odpadów" - czytamy.

"Oznaczać to mogło, że deklarowana liczba mieszkańców nie pokrywała się z prawdziwą liczbą mieszkańców +produkujących+ śmieci. Tym samym łodzianie płacili za wywóz śmieci nie tylko swoich, ale także osób, których w systemie nie było" - podało biuro rzecznika prezydent Łodzi.

Radny PiS zauważył, że w innych częściach kraju samorządowcy także mają wątpliwości, co to zmiany systemu obliczeń opłat za wywóz śmieci. "Regionalna Izba Obrachunkowa w województwie mazowieckim ma zastrzeżenia, co do takiego sposobu naliczania. Część osób w Łodzi nie ma dostępu do bieżącej wody i te osoby będą miały naliczany ryczałt, który nie będzie adekwatny do ilości wywożonych śmieci" - zaznaczył Marzec.

według niego gdyby system wszedł w życie, byłby niesprawiedliwy dla mieszkańców. "Dlaczego łodzianie mają płacić za nieudolne rządy prezydent Hanny Zdanowskiej?" - pytał. Polityk PiS dodał, że proces wywozu śmieci w mieście jest źle zorganizowany, bo oprócz miejskiej spółki miasto korzysta jeszcze z dwóch firm prywatnych.

"Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania jest niedoinwestowana, nie jest w stanie odbierać śmieci z całej Łodzi, a w MPO zatrudniani są koledzy partyjni pani prezydent Zdanowskiej z PO" - zauważył Marzec.

Projekt ma być głosowany na najbliższym posiedzeniu rady miejskiej Łodzi 18 listopada. Radni sprzyjający prezydent Hannie Zdanowskiej, reprezentanci KO i SLD mają w łódzkiej radzie zdecydowaną większość głosów.