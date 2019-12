Łódź: Radni przegłosowali podwyżkę cen biletów MPK od lutego 2020 r.

Łódzcy radni podczas środowej sesji, przy sprzeciwie opozycji z PiS, przegłosowali podwyżkę cen biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK). 20-minutowy bilet normalny od 1 lutego 2020 r. ma kosztować 3 zł, czyli 20 gr więcej. Zdrożeją także bilety miesięczne.

Zastępca dyrektora Zarząd Dróg i Transportu Maciej Sobieraj uzasadniając wniosek uchwały zmieniającej opłaty za lokalny transport zbiorowy w Łodzi, tłumaczył wzrostem kosztów - m.in. rosnącymi wynagrodzeniami, cenami paliw i energii.

Zgodnie z przyjętą w środę uchwałą, od 1 lutego przyszłego roku bilet normalny 20-minutowy (obecnie upoważnia do jazdy przez 40 minut) zdrożeje z 2,80 do 3 zł. Bilet 40-minutowy (obowiązuje przez 60 minut) zdrożeje z 3,60 do 3,80 zł. Bilet miesięczny na wszystkie linie będzie kosztował 96 zł, a nie 90 zł jak obecnie. Miesięczna migawka liniowa zdrożeje z 80 do 86 zł. Z kolei bilet długookresowy na 90-dni na wszystkie linie będzie kosztował 240 zł (obecnie 225 zł), a roczny na wszystkie linie 774 zł (obecnie 730 zł).

Za podwyżką cen biletów MPK-Łódź było 24 radnych koalicji KO-SLD. Przeciw głosowało 6 radnych z opozycyjnego klub PiS.

Poprzednia podwyżka cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Łodzi miała miejsce w 2017 roku.