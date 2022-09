Łódź: Rozpoczął się nabór do konkursu o Złotą Nitkę

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi ogłosiła nabór do konkursu dla młodych projektantów mody Łódź Young Fashion. Nagroda Złotej Nitki wręczana jest od 30 lat i jest jednym z najważniejszych w Polsce wydarzeń w branży mody.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Złota Nitka od 30 lat kreuje scenę mody w Polsce i co roku nagradza niezwykle utalentowanych projektantów, którzy mogą zrewolucjonizować światowe wybiegi. Prestiż tego konkursu otwiera zwycięzcom drzwi do kariery. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, podniesiony został limit wieku uczestników i po raz pierwszy swoje kolekcje mogą zgłaszać osoby do 35. roku życia" - podkreśliła dyrektor artystyczna Łódź Young Fashion Katarzyna Wróblewska.

Złota Nitka jest skierowana do młodych osób zajmujących się projektowaniem mody, w szczególności do studentów i absolwentów kierunków związanych z projektowaniem ubioru. Do konkursu można zgłaszać kolekcje, które powstały w latach 2020-2022 i składają się z od 8 do 11 sylwetek.

Pierwszy etap polega na wysłaniu formularza online, dostępnego na stronie www.lodzyoungfashion.com. Do zgłoszenia trzeba dołączyć też zdjęcia czterech wybranych sylwetek, opis kolekcji, rysunki czy planszę inspiracyjną. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca września. W drugim etapie jury, złożone z ekspertów reprezentujących świat mody i designu, wyłoni 15 najlepszych kolekcji, które pod koniec listopada powalczą o nagrodę główną.

"Stawiamy na kreatywność i twórczą odwagę młodych projektantów. Ważna będzie też jakość wykonania, walory estetyczne i zgodność kolekcji z nadesłanymi wcześniej zdjęciami" - dodała Wróblewska.

Zwycięzcę poznamy podczas gali finałowej konkursu 26 listopada, w Centrum Promocji Mody łódzkiej ASP. Laureat lub laureatka otrzymają statuetkę Złotej Nitki oraz 30 tys. zł, ufundowane przez Miasto Łódź.

Konkurs organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i Stowarzyszenie Pola Designu, których partnerem głównym jest Miasto Łódź, jest częścią Łódź Young Fashion - wydarzenia promującego młodych obiecujących kreatorów mody. Wśród laureatów poprzednich edycji znaleźli się znani obecnie projektanci jak Łukasz Jemioł czy duet Paprocki & Brzozowski.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na www.lodzyoungfashion.com

