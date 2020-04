Łódź: Rozpoczęły się prace budowlane w okolicach Pasażu Róży

W Łodzi rozpoczęły się prace, które doprowadzą do połączenia ul. Piotrkowskiej z Zachodnią poprzez zieloną przestrzeń rekreacyjną, będącą kontynuacją Pasażu Róży. Po przebudowie powstanie nowe wejście do pasażu od pl. Wolności. Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł.

"Pomimo przedłużającej się pandemii, nie przerywamy prac. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramami -zaczynamy od rozbiórek starych budynków gospodarczych znajdujących się pomiędzy Pasażem Róży a podwórzem kamienicy przy pl. Wolności 2. Powierzchnia rozbudowanego Pasażu Róży wyniesie ok. 3,1 tys. mkw., z czego przestrzeń zieleni zajmie 700 mkw. Nawierzchnia pasażu zostanie ujednolicona. Schody, niwelujące różnicę poziomów gruntu, zastąpi rampa. Powstaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i różami" - podkreśliła dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Pasaż Róży to unikatowa mozaika z tysięcy lustrzanych fragmentów stworzona na ścianach podwórka przy ul. Piotrkowskiej 3 przez artystkę Emilię Rajkowską. Od 2015 roku jest to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Łodzi. Latem pasaż był wykorzystywany jako plenerowy teatr z ok. 300-osobową widownią.

Zgodnie z planami, w ramach inwestycji zostaną połączone trzy podwórza, dzięki czemu powstaną dwa nowe przebicia - do placu Wolności i do ul. Zachodniej 54, gdzie siedzibę ma Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (AOiA). Nawierzchnia zostanie częściowo wyłożona granitem, powstaną też pasy zieleni z drzewami i krzewami - ma ich tu rosnąć kilkadziesiąt gatunków, w tym aż osiem odmian róż.

"Pasaż sprawi, że będzie można wygodniej przemieszczać się skrótem przez podwórka między ulicą Zachodnią, a placem Wolności i ulicą Piotrkowską. Powstanie atrakcyjna zaciszna przestrzeń miejska, w której będzie można się spotykać i wypoczywać. Będzie to również przestrzeń do działań kulturalnych, idealna na letnie spektakle, koncerty czy rodzinne warsztaty. Nie zapominajmy, że siedziba AOiA również przechodzi gruntowną modernizację" - dodała Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Rosnące w miejscu przebudowy drzewa będą zabezpieczone kratami, a część z nich zostanie podświetlona. Altany i pergole będą obsadzone pnączami, dającymi cień. Przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstaną trzy "zielone ściany", po których ma piąć się bluszcz. Zieleń będzie utrzymywana w dobrym stanie dzięki automatycznemu systemowi nawadniającemu, a chodniki będą projektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku obszarów zieleni.

Z myślą o mieszkańcach i turystach w pasażu staną 33 ławki, a także stojaki rowerowe i podświetlane gabloty, informujące o wydarzeniach w mieście. Zakończenie inwestycji, której wartość to ponad 5,9 mln zł, zaplanowane jest w I kwartale przyszłego roku.