Łódź: Rusza akcja #RatujemyLokalneBiznesy

Łódzkie firmy mogą kupić vouchery na lokalne produkty i usługi – kupony do kawiarni, na siłownię czy do kosmetyczki. Akcję #RatujemyLokalneBiznesy zapoczątkowała łódzka spółka Bluerank, która sama przeznaczy na zakup kuponów 100 tys. zł.

Prezes Blueranku Maciej Gałecki zwraca uwagę, że mniejsi przedsiębiorcy czują się dziś niepewnie. Nie mogą obsługiwać klientów, nie wiedzą, co przyniosą najbliższe miesiące. "Pomagając, zapewnimy im zastrzyk gotówki - szczególnie ważny dziś, gdy dużym wyzwaniem jest zachowanie płynności. A gdy wrócimy do normalności - dzięki akcji - lokalne biznesy będą mieć więcej klientów. Taki rozruch może pozwolić na zachowanie zatrudnienia" - mówi Gałecki.

Pracownicy spółki podkreślają, że inspiracją była akcja, którą zorganizowała łódzka kawiarnia Tubajka. Za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych poprosiła klientów o zakup voucherów na "przyszły czas". Zachęcała i oferowała zniżki - wszystko po to, by - gdy kawiarnia znów będzie otwarta - mieć wielu klientów. Zdaniem właścicielki Tubajki Katarzyny Kapeli miało to dać kawiarni pewność, że po trudnym czasie przyjdzie dobry okres i warto o to walczyć. Nie mniej - według niej - ważny jest aspekt emocjonalny takiego wsparcia - świadomość, że nie jest się samemu.

Akcja #RatujemyLokalneBiznesy będzie w podobny sposób ma pomagać małym przedsiębiorcom. Bluerank zadeklarował, że wyda na vouchery 100 tys. złotych. Kupony trafią do pracowników. Ci będą mogli je zrealizować zaraz po okresie epidemii. A gotówka za vouchery do lokalnych firm trafi od razu. "Wspierając przedsiębiorstwa, dajemy prezent naszym pracownikom. Sytuacja win-win" - mówi Gałecki.

Joanna Blewąska z Blueranku zwróciła uwagę, że powstała strona internetowa, przez którą potrzebujący mogą się zgłosić. Wystarczy, że wejdą na www.ratujemybiznesy.pl i napiszą, jakie kupony mogą zaoferować i czy takie "zakupowe" wsparcie będzie dla nich wartościowe. Finalnie objętych pomocą ma być kilkadziesiąt firm. Zaznacza jednak, że może być ich dużo więcej, gdy pomysł będzie się rozwijać.

"Akcja jest otwarta. Im więcej mogących pomóc dołączy, tym skuteczniej wesprzemy lokalny biznes. Zachęcamy wszystkich, bez względu na branżę, na miejsce działania - pomagajmy sobie nawzajem" - dodaje Gałecki.

Jak poinformowała Blewąska, akcję wspiera Urząd Miasta Łodzi. Aplikować ją u siebie mogą inne miasta w Polsce. Do kupowania voucherów miejscowych firm zachęca już Szczecin. Akcja promowana będzie w mediach społecznościowych. Znaleźć ją można pod hasztagami: #RatujemyLokalneBiznesy oraz w wersji lokalnej: #ŁódzkieKupujęTo, #KupujęWŁódzkiem.