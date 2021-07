Łódź: Samorządowcy z Łódzkiego poznali założenia Rządowego Funduszu Polski Ład

Samorządowcy z regionu łódzkiego zapoznali się we wtorek z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą w nim uzyskać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania dla swoich inwestycji.

"To bardzo ważne spotkanie, które odbywamy, bo opowiedzieć o Programie Inwestycji Strategicznych, będącym częścią Rządowego Funduszu Polski Ład. Daje on nadzieję i szanse na zrealizowanie długo oczekiwanych, kluczowych inwestycji dla naszych małych ojczyzn. Będą one poprawiać jakość codziennego życia naszego społeczeństwa i stworzą inwestycyjne koło zamachowe dla wszystkich samorządów w kraju" - podkreśliła prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka podczas briefingu po konsultacjach z samorządowcami regionu łódzkiego, które odbyły się we wtorek w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak zaznaczyła, jest to program długoterminowy, do którego pierwszy nabór już się rozpoczął i potrwa do końca lipca. Jednostki samorządu terytorialnego mogą w nim uzyskać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania dla najważniejszych inwestycji.

"Chcemy, by samorządowcy mogli przygotować się do tych inwestycji, które będą tworzyć dodatkowe przychody, zwiększać PKB, tworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla inwestorów. (...) W pierwszej edycji programu istnieje możliwość uruchomienia inwestycji o łącznej wartości 20 mld zł. Pod koniec września chcemy ogłosić drugą edycję tego programu. Dwa pilotażowe nabory pozwolą nam na udoskonalenie tego programu" - mówiła prezes BGK.

Według Daszyńskiej-Muzyczki, samorządy w Polsce wydają rocznie na swoje inwestycje łącznie 50 mld zł. Kolejne 20 mld przeznaczone w ramach rządowego programu oznaczają więc zwiększenie możliwości inwestycyjnych o 40 proc.

Realizowany przez BGK Program Inwestycji Strategicznych obejmuje 35 obszarów gospodarki; w pierwszym naborze prorytetowe są m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła i gospodarowanie odpadami.

Zdaniem posłanki Joanny Lichockiej program Polski Ład w ciągu dekady pozwoli na przemianę Polski i wyrównanie poziomu życia jej mieszkańców do poziomu bytowego w Europie Zachodniej.

"To nie tylko program zrównoważonego rozwoju, ale także taki, który ma być dla wszystkich. Na dzisiejszej konferencji, w której wzięło udział ponad 170 samorządowców, byli reprezentanci różnych stron politycznych. Widziałam wśród nich osoby bardzo zaangażowane w walkę z Prawem i Sprawiedliwością, a mimo to zainteresowane realizacją tego programu. I bardzo dobrze, bo jest on przeznaczony dla wszystkich - bez względu na podziały polityczne, położenie gmin i powiatów czy skalę planowanych inwestycji" - wyjaśniła posłanka.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zwrócił uwagę, że Polski Ład nie jest jedynie dokumentem opisującym strategię lecz "ogromnym konkretem", o czym mogli przekonać się uczestnicy spotkania w Łodzi.

"Myślę, że są oni pozytywnie zaskoczeni skalą propozycji, jak a wychodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Od lat 90. XX w. nie było programu, który w jednym naborze miał tak wielką kwotę do podziału - 20 mld zł. Dla porównania w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych było 12 mld zł w kilku naborach. Ta skala budzi wyobraźnię samorządów, które odkurzają ważne projekty od lat czekające na dofinansowanie" - podkreślił.

W jego ocenie program skonstruowany jest prosto, "w sposób odformalizowany" i można go pod tym względem porównać do tzw. tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

"Tak będzie funkcjonował ten program - bez szczegółowych dokumentów, bez składania ich w formie papierowej - rejestracja jest prosta poprzez aplikację na stronie BGK. Cała procedura będzie mogła odbyć się przez telefon. Tego nauczyliśmy się w pandemii i tymi śladami postępujemy" - dodał wiceminister.

