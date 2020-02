Łódź: Sejmik przyjął stanowisko w sprawie planowanego przebiegu Kolei Dużych Prędkości w Łódzkiem

Sejmik woj. łódzkiego, głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, wyraził we wtorek pozytywną opinię dla koncepcji oraz przebiegu korytarzy transportowych Kolei Dużych Prędkości (KDP) zaprezentowanych w studium lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

"W ramach prowadzonych konsultacji Sejmik woj. łódzkiego wyraża pozytywną opinię dla generalnej koncepcji oraz przebiegu korytarzy transportowych Kolei Dużych Prędkości zaprezentowanych w strategicznym studium lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego" - zapisano w uchwale, którą podczas wtorkowej sesji zaprezentował radny Włodzimierz Fisiak z klubu PiS.

W przyjętym stanowisku radni PiS przypomnieli, że pod koniec stycznia spółka CPK zaprezentowała projekt strategicznego studium lokalizacyjnego, zawierającego mapy korytarzy dla linii kolejowych prowadzących do nowego lotniska zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią. Obecnie są one poddawane konsultacjom społecznym, które potrwają do 10 marca.

"Uzasadnione jest włączenie do linii KDP średnich ośrodków jak Sieradz czy Wieruszów oraz integracja w jedną sieć kolejową przewozów o charakterze krajowym, regionalnym i metropolitarnym, a co za tym idzie zwalczanie wykluczeń transportowych" - podkreślili radni.

Zaznaczyli też, że wskazane w studium przebiegi tras traktują jedynie jako wstępne propozycje i wymienili szereg problematycznych punktów w planach CPK. M.in. w Łodzi linia kolejowa 85 ma przebiegać przez rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie i zabytkowy park Piłsudskiego, co może doprowadzić do ich degradacji. Ingeruje też w zabudowę na osiedlu Złotno i cenną przyrodniczo dolinę rzeki Łódki.

W Konstantynowie Łódzkim linia przebiega m.in. przez osiedla mieszkaniowe i tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, a także przecina planowany zbiornik wodny Bechcice Konstantynów. W Lutomiersku linia 85 ingeruje w tereny mieszkalne i rekreacyjne w rejonie Wrzącej.

Dlatego radni uznali za zasadne dokonanie ponownej - uwzględniającej argumenty mieszkańców i samorządów - analizy przebiegu linii 85 na odcinku Łódź - Konstantynów Łódzki - Lutomiersk lub wyznaczenie go w uzgodnionym wcześniej wariancie południowym: Łódź Fabryczna - Lublinek i dalej przez Szadek i Sieradz. Jak wskazali, przebiegi te powinny powstać w toku konsultacji społecznych i uwzględniać istotne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Wcześniej swoją propozycję negatywnego stanowiska w sprawie przebiegu KDP zgłosili radni klubu Koalicji Obywatelskiej.

"Wyrażamy generalne poparcie dla projektu CPK, natomiast jeśli chodzi o przebieg kolei przez te trzy gminy podkreślamy problemy, jakie tam wystąpią. Władze Łodzi, Konstantynowa i Lutomierska wyrażają swój ogromny sprzeciw, mają wiele zastrzeżeń, z którymi i my się zgadzamy" - mówił przed obradami Marcin Bugajski z KO.

Ostatecznie ten projekt został odrzucony głosami radnych PiS, którzy stanowią większość w łódzkim Sejmiku. Przedstawili oni i przegłosowali własną wersję uchwały stanowiskowej. Jak skomentował Bugajski "niejednoznaczną i niejasną".

Na sesji pojawił się wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Jak mówił podczas briefingu z mediami, opublikowane propozycje przebiegu linii kolejowych nie są jeszcze ostateczne.

"Przykładowe przebiegi tras są po to, by dać szanse mieszkańcom i samorządom na wypowiedzenie się i zgłoszenie uwag. Przypominam, że to 1,6 tys. nowych linii kolejowych o przebiegach dotykających 180 powiatów i kilkuset gmin" - zaznaczył.

Zdaniem Horały, alternatywny dla obecnie proponowanego przebiegu linii 85 wariant południowy wymaga przejścia na skos przez 70-tys. łódzkie osiedle Retkinia. "Wariant północny jest tańszy, południowy jest pozostałością po dawnej koncepcji KDP, która przewidywała znacznie rzadsze przystanki; my chcemy, aby także średnie miasta były włączone" - mówił.

W sprawie proponowanego przebiegu KDP w Łódzkiem negatywnie wypowiedział się we wtorek także Łódzki Zespół Parlamentarny, a przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski zapowiedział zwołanie sesji nadzwyczajnej i zbieranie podpisów mieszkańców pod protestem przeciwko nowej propozycji przebiegu KDP na terenie miasta.