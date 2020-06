Łódź: Startuje ósma edycja budżetu obywatelskiego

Startuje ósma edycja budżetu obywatelskiego w Łodzi. Od poniedziałku 22 czerwca - przez dwa tygodnie - będzie można składać wnioski. W tym roku głosowanie rozpocznie się i zakończy w listopadzie. Ogłoszenie wyników ma nastąpić do końca grudnia 2020 roku.

Na poniedziałkowym spotkaniu z mediami prezydent miasta Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że kiedy trzy miesiące temu wchodziliśmy w okres pandemii, nikt nie wiedział, jak to wszystko się potoczy. "W tej chwili powoli zaczynamy wracać do normalności i zaczynamy wracać do spraw, na które także czekają mieszkańcy. Dlatego ogłaszamy kolejny budżet obywatelski" - powiedziała.

Wyjaśniła, iż w związku z sytuacją epidemii w kraju, cały harmonogram budżetu obywatelskiego musiał się przesunąć. Etap składania wniosków rozpocznie się w poniedziałek 22 czerwca i potrwa do 6 lipca włącznie. Zmniejszy się także pula pieniędzy. W tej edycji będą to 24 mln zł, podzielone na pulę ponadosiedlową (4,6 mln zł) i pulę osiedlową (19,4 mln zł).

"Dla mnie szalenie istotne jest jedno, że idziemy dalej i że kolejna edycja budżetu przed nami. Zapraszam wszystkich łodzian do składania wniosków, a wiem, że są szalenie kreatywni i także w tym roku pomysłów łodzianom, jak zwykle nie zabraknie" - dodała.

Jak poinformował magistrat, projekty można składać w dawnych delegaturach Urzędu Miasta, a także w Centrum Zarządzania Kontaktami z mieszkańcami w pasażu Schillera. Przedstawił dokładne lokalizacje: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5.

Projekty można także przesyłać drogą korespondencyjną na adres Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności projektu decyduje data stempla pocztowego). Skan wniosku można także przesłać mailowo, na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl.

Dyrektor biura ds. partycypacji społecznej łódzkiego magistratu poinformował, że kolejnym etapem w budżecie obywatelskim będzie etap sprawdzania projektów pod względem formalnym przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Łodzi i jednostki podległe urzędowi. Od września prace rozpocznie komisja ds. budżetu obywatelskiego.

Dodał, iż zmieni się także termin głosowania. Przypomniał, że co roku był to przełom września i października. Tym razem głosowanie rozpocznie się 6 listopada a zakończy 30 listopada. Ogłoszenie wyników ma nastąpić do końca grudnia 2020 roku.

Szczegóły na temat ósmej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.lodz.pl/bo.