Łódź: Uniwersytet Medyczny rozpoczyna inwestycję za 63 mln zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał we wtorek umowę na budowę ośrodka BRaIn z 20 specjalistycznymi laboratoriami z obszaru biomedycyny i farmacji. Wartość obiektu, który powstanie w ciągu dwóch lat przy ul. Pomorskiej, wynosi 63 mln zł, z czego dofinansowanie UE to 38 mln zł.

"To inwestycja kluczowa dla misji uczelni. Budujemy obiekt, który będzie znajdował się na terenie kampusu - blisko jego części klinicznej. Znajdą się w nim zespoły, realizujące swoje projekty badawcze" - zaznaczył we wtorek na konferencji prasowej kanclerz Uniwersytetu Medycznego (Umed) w Łodzi Jacek Grabowski.

W ramach projektu BRaIn, którego wartość określono na 63,3 mln zł, przy czym wkład własny uczelni wyniesie 25 mln zł, a dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 38,3 mln zł, na kampusie Centrum Kliniczno Dydaktycznego (CKD) Umedu powstanie jeden nowy obiekt o powierzchni ponad 5 tys. m kw., a dwa pozostałe zostaną wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby przedsięwzięcia.

Powstanie też ok. 20 specjalistycznych laboratoriów, m.in. hodowli komórkowych i badań in vitro, diagnostyki molekularnej, badań metabolomicznych, hodowli komórkowych, analiz genomowych, analiz białek. Będą też jednostki zajmujące się przetwarzaniem danych (big data), opracowywaniem rozwiązań w zarządzaniu ochroną zdrowia oraz stosowanymi w nim systemami bioinformatycznymi i biostatystycznymi.

"Stawiamy na wszystkie badania innowacyjne związane z rozwojem medycyny. (...) Nasze główne kierunki to choroby cywilizacyjne, zarządzanie procesowe, medycyna spersonalizowana" - podkreśliła kierująca projektem prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska. Zaznaczyła, że bardzo ważną gałęzią będą także badania związane z procesem zarządzania służbą zdrowia.

Czynnikiem warunkującym powodzenie projektu jest - w opinii Piastowskiej-Ciesielskiej - rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura: poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny. Ma być ona "poligonem" do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy badań klinicznych.

Jak mówił rektor Umedu prof. Radzisław Kordek, BRaIn nie będzie nową strukturą dydaktyczno-naukową uczelni, lecz rodzajem inkubatora innowacyjności. Zaznaczył, że uczelnia od ośmiu lat pracuje nad projektem i w tym czasie jego koncepcja - w związku ze zmieniającymi się wymaganiami UE - była wielokrotnie modyfikowana.

Z kolei według prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Umed Lucyny Woźniak, głównym celem projektu BRaIn jest podniesienie jakości opieki lekarskiej oraz wdrażanie nowych technologii.

"Chcielibyśmy, aby ten nowy element wbudował się w coraz większą aktywność uczelni w światowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych. (...) Przy 100 tys. pacjentów placówek Umedu, poddawanych diagnostyce i terapii, powstaje ogromny zasób wiedzy, który może być wykorzystywany, by optymalizować procesy leczenia i użycie leków oraz przy poszukiwaniu odpowiedniego systemu prewencji chorób. BRaIn to nie tylko budynek, który będziemy budować, ale pewna wizja nowego podejścia do realizacji misji uczelni - połączenia nauki, edukacji i innowacji" - dodała Woźniak.

We wtorek władze Umedu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji konsorcjum firm Erbud oraz Budomal. Oddanie nowego obiektu planowane jest na koniec 2021 roku.