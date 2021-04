Łódź: W centrum powstanie budynek o bryle przypominającej żelazko

W ścisłym centrum Łodzi, przy skrzyżowaniu ul. Struga i Wólczańskiej, powstanie apartamentowiec o nietypowej bryle przypominającej żelazko, który na pewno stanie się kolejnym znakiem rozpoznawczym naszego miasta - poinformował w środę wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

"To będzie jeden z najciekawszych budynków w Łodzi, który na pewno stanie się kolejnym znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Jest to teraz chyba najbardziej spektakularna wizualnie realizacja w centrum, która nie tylko będzie zachwycać swoją formą i wyglądem, ale będzie też miała ożywczy, pozytywny wpływ na najbliższą okolicę. Takie przedsięwzięcia zawsze przyczyniają się do powstawania kolejnych równie śmiałych projektów i są sygnałem dla innych inwestorów, że w Łodzi +się da+, a co więcej - warto" - podkreślił Pustelnik.

Jak przekazał łódzki magistrat, przeznaczony pod budowę apartamentowca teren u zbiegu ul. Struga i Wólczańskiej o powierzchni ponad 1100 m kw. cechuje charakterystyczne zwężenie, kształtem przypominające żelazko - stąd nazwa powstającego na nim budynku New Iron. Stworzony przez pracownię REFORM Architekt projekt nawiązuje do zaprojektowanego przez Daniela Burnhama Flatiron Building w Nowym Jorku, który również potocznie nazywany jest żelazkiem.

Poza nietypowym kształtem działki utrudnieniem dla projektantów było jej położenie w strefie konserwatorskiej, co wiązało się z koniecznością uwzględnienia historycznego podziału tego placu na elewacji budynku. Architekci odzwierciedlili go w konstrukcji bryły poprzez wprowadzenie dylatacji konstrukcyjnej w miejscu podziału, a także na elewacji, dzieląc ją na dwie spójne stylistycznie części.

Obiekt będzie miał sześć kondygnacji i trzy różne wysokości wynoszące 26, 22 i 18 metrów. Zróżnicowanie wysokości wynika z dostosowania się do zapisu planu miejscowego oraz nawiązania do sąsiedniej architektury. Autorzy projektu zwracają uwagę, że budynek tworzą jedynie dwie elewacje połączone zaobleniem, co w przypadku projektów apartamentowców nie jest częstym rozwiązaniem.

Wewnątrz "żelazka" powstanie trzydzieści siedem apartamentów - od mieszkań jedno-, dwu i trzypokojowych aż po luksusowe penthousy z prywatnym wyjściem na taras. Na parterze znajdą się lokale usługowe, będzie też dwukondygnacyjny parking.

