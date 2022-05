Łódź w gronie 100 aglomeracji w akcji "Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta"

Komisja Europejska do przyszłego roku wyda 350 mln euro na badania naukowe, aby wesprzeć rozwiązania ekologiczne w unijnych miastach. Do programu wybrano 100 aglomeracji, m.in. Łódź - podała w czwartek na konferencji prasowej prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Miasta zajmują 4 procent powierzchni Unii Europejskiej, ale mieszka w nich aż 75 procent obywateli. "Dlatego tak ważne jest włączenie ich do walki o klimat. Łódź znalazła się w gronie 100 europejskich miast, które dostaną unijne wsparcie w działaniach na rzecz ochrony środowiska" - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Fundusze wydamy na poprawę jakości powietrza, ekologiczny i bezpieczny transport oraz na działania związane z ochroną przyrody oraz zwiększaniem terenów zieleni w mieście" - obiecała. "Podobne wsparcie dostanie w sumie 100 unijnych miast, które wybrano spośród 377 samorządów do programu +Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta+" - zaznaczyła.

"W osiąganiu neutralności klimatycznej niezbędne są: likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój ekologicznego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni terenów biologicznie czynnych czy wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań" - powiedziała Zdanowska.

"Planem, który ma doprowadzić Łódź do neutralności w roku 2030 lub 2050, będzie kontrakt klimatyczny" - wyjaśniła. "To zestawienie działań i inwestycji, które zobowiążemy się zrealizować we współpracy z mieszkańcami i Komisją Europejską. Dzięki funduszom będzie można sfinansować m.in.: zrównoważony transport miejski czy tworzenie zeroemisyjnych osiedli" - zapewniła prezydent Łodzi.

Komisja Europejska - jak podkreślono podczas czwartkowej konferencji - zapewni samorządom niezbędną pomoc techniczną, regulacyjną i finansową. Ponadto do 2023 roku KE zainwestuje około 350 mln euro w działania badawcze i innowacyjne.

