Łódź: W grudniu zakończą się prace przy budowie nowych przystanków kolejowych

W aglomeracji łódzkiej trwa budowa trzech nowych przystanków kolejowych - Łódź Warszawska, Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Retkinia, które mają być gotowe w grudniu br. Ponadto nowe wyposażenie zyskały już przystanki Arturówek, Stoki i Marysin.

Trzy nowe przystanki w ramach realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji za łączną sumę ponad 49 mln zł powstają przy ul. Warszawskiej w dzielnicy Bałuty oraz na dwóch dużych osiedlach: Radogoszcz Wschód i Retkinia.

Jak poinformował w piątek kolejowy przewoźnik, prace przy budowie nowych obiektów zakończą się w grudniu br.

Zaawansowane są prace na przystanku Łódź Warszawska, gdzie gotowy jest już peron, zamontowano latarnie, zegary, wyświetlacze i infokioski. Zbudowano również schody i szyb windy. Obiekt zlokalizowany jest w rejonie wiaduktu przy ul. Warszawskiej, na granicy osiedli Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty.

Z kolei nowy przystanek Radogoszcz Wschód powstaje przy ul. Kreciej i od grudnia zapewni mieszkańcom tego osiedla oraz Sitowia lepszy dostęp do kolei. Na nowym peronie zainstalowano już wyświetlacze, które będą informowały o kursach pociągów. Wybudowano też parking dla samochodów, a dojście do pociągu mają zapewnić nowe chodniki oraz pochylnia.

Trzeci z nowych obiektów Łódź Retkinia powstaje na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Lublinek. Przystanek przy centrum handlowym na ul. Maratońskiej będzie obsługiwał mieszkańców osiedli Retkinia i Pienista, a także Karolewa i Rokicia, dzięki czemu zyskają oni szybsze i sprawniejsze dojazdy m.in. do Pabianic, Zduńskiej Woli i Sieradza. Zakończyły się już roboty przy budowie pierwszego peronu i powstaje konstrukcja drugiego. M.in. ułożono nawierzchnię, zamontowano wiatę. Równocześnie budowane są drogi dojścia, schody i windy na kładkę nad torami.

Zmodernizowano już przystanek Łódź Marysin, gdzie od lata podróżni korzystają z nowego peronu, który został oświetlony i wyposażony w wiatę, ławki i chodniki. Wybudowano też dodatkowe dojście z rejonu skrzyżowania ul. Inflanckiej i Strykowskiej. Dodatkowo, powstała tu mijanka, która zwiększyła przepustowość jednotorowej linii kolejowej Łódź Widzew - Zgierz i umożliwiła przejazd większej liczby pociągów.

Z kolei na Łódź Stoki do dyspozycji podróżnych jest nowe przejście podziemne. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie winda oraz dynamiczna informacja pasażerska.

Na przystanku Łódź Arturówek podróżni z rowerami mają do dyspozycji ścieżkę rowerową wzdłuż chodnika prowadzącego na peron. Wybudowano też dodatkowe dojście do peronu, które usprawni dostęp do przystanku od strony ul. Łagiewnickiej.

Wartość projektu, obejmującego budowę zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, to 49,3 mln złotych netto. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.