Łódź: W historycznej części miasta powstaną Bulwary Północne

W rejonie ulic Północnej i Ogrodowej, który jest jednym z najstarszych obszarów Łodzi, powstaną Bulwary Północne. Inwestycja, która ma na celu stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni, będzie obejmować budowę układu torowo-drogowego, ścieżki rowerowej i posadzenie zieleni.

"To piękne i historyczne miejsce - jedno z tych, od których rozwijała się nasza Łódź. (...) Cała pierzeja ulicy Ogrodowej i Północnej aż do ulicy Franciszkańskiej może stać się salonem gastronomicznym, bo ma ku temu potencjał. Stąd przebudowa tego miejsca, poparta projektem budowlanym, który posiadamy. Już rozpisaliśmy na nią przetarg. Przestrzeń zmieni się nie do poznania. Powstanie tu bardzo szeroki chodnik, na którym restauratorzy będą mogli postawić stoliki, pojawi się piękna zieleń, odseparowana ścieżka rowerowa i wspaniały widok na zmieniający się park, który niebawem także będzie zrewitalizowany" - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Jak poinformował łódzki magistrat, inwestycja ma obejmować przebudowę jezdni, układu torowego, przystanków MPK, sygnalizacji świetlnej i trakcji tramwajowej. Zbudowana zostanie też ścieżka rowerowa i nowe chodniki. Będzie nowe oświetlenie, przyłącza wody i nawodnienie zieleni. W całym ciągu ustawione zostaną stylizowane na XIX-wieczną małą architekturę meble miejskie.

Na rewitalizowanym odcinku obydwu ulic pojawi się m.in. 7 wiat przystankowych, 60 stojaków rowerowych, 40 ławek i 250 metrów pergoli oraz siłownia typu "street work-out". Nowa ścieżka rowerowa znajdować się będzie od strony parku Staromiejskiego i oddzielona będzie od jezdni prawie 4-metrowym, a później 2,5 metrowym pasem zieleni. Po południowej stronie ulicy Ogrodowej i Północnej powstanie chodnik do szerokości 4,5 metrów, po którym będą mogli się poruszać również rowerzyści.

"Zakres inwestycji obejmuje teren od pętli przy ulicy Franciszkańskiej do skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Wymiana torowiska, przebudowa jezdni, nowe równe chodniki, ścieżka rowerowa, mała architektura. I zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń. Projekt jest zintegrowany z tworzącym się właśnie projektem parku Staromiejskiego. Projektujemy też przebudowę ulicy Wolborskiej, która ma być w podobnym stylu i oczywiście Rynek Staromiejski. W tej chwili odpowiadamy na pytania. Spodziewamy się w połowie roku podpisać umowę i w okresie wakacji wprowadzić wykonawcę" - zaznaczyła dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

W trakcie rewitalizacji ulicy Północnej i Ogrodowej ruch samochodowy ma być utrzymany - prace prowadzone będą na pojedynczych nitkach jezdni. Realizacja inwestycji planowana jest na dwa lata; ma zakończyć się w 2023 roku.