Łódź: W lutym odbędzie się pierwszy Samorządowy Kongres Klimatyczny

Pierwszy Samorządowy Kongres Klimatyczny odbędzie się w Łodzi 3 i 4 lutego. Impreza ma być platformą do dyskusji i koordynacji działań na rzecz klimatu. Otworzy ją odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Zgodnie z zapowiedziami prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która jest ambasadorem Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu w Polsce, panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty poprowadzą na kongresie m.in. dyrektor Europejskiego Centrum Ekohydrologii prof. Maciej Zalewski, prezes WWF Polska Mirosław Proppe, dyrektorka polskiego oddziału Health and Environment Alliance (HEAL) Weronika Michalak, a także przedstawiciele Greenpeace. Wydarzenie otworzy otworzy wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład, Frans Timmermanns.

"Nie powstała dotąd w naszym kraju platforma do dyskusji i koordynacji działań na rzecz klimatu. I chcemy, aby to właśnie Łódź stała się gospodarzem takiego cyklicznego wydarzenia, centrum dialogu o naszej przyszłości w kontekście ochrony środowiska" - podkreśliła na konferencji prasowej w środę prezydent Łodzi.

Zdanowska przypomniała o ubiegłorocznym szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow, gdzie dyskutowano o przyszłości planety w dobie bardzo niepokojących zmian klimatycznych.

"Wnioski ze szczytu nie budzą wątpliwości - musimy odejść od węgla i paliw kopalnych. Musimy powstrzymać wzrost temperatury na świecie, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. I musimy zrobić to już teraz. Działania jednostek nie wystarczą. Trzeba zbudować masowy ruch liderów lokalnych na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. My, samorządowcy musimy działać razem i mówić jednym głosem. A to wspólne działanie zaczniemy w Łodzi" - dodała.

Zdaniem dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu w łódzkim magistracie Macieja Riemera, wszystkie samorządy stoją obecnie przed wyzwaniem wykorzystania funduszy Europejskiego Zielonego Ładu w najbliższej perspektywie unijnej.

"Musimy nauczyć się, jak realizować inwestycje z poszanowaniem środowiska, jak dozieleniać miasta, nie tylko w dużych ośrodkach, ale także mniejszych, jak wymieniać się wiedzą i wykorzystywać sprawdzone rozwiązania. Podczas dwóch dni spotkań w gronie samorządowców i ekspertów będziemy dyskutować m.in. o roli wody w miastach i jej retencji, o roli energii i energetyki samorządowej, trendach w projektowaniu, a także o ograniczeniach, jakie musimy pokonać w drodze do klimatycznej neutralności" - zaznaczył Riemer.

