Łódź: W lutym rozpocznie się rewitalizacja otoczenia pasażu Róży

W lutym mają się rozpocząć prace związane z rewitalizacją otoczenia pasażu Róży, będącego jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc Łodzi. Dzięki inwestycji za blisko 6 mln zł pasaż zyska więcej artystycznej i rekreacyjnej przestrzeni, zieleni i nową nawierzchnię.

Mieszczący się w podwórku przy ul. Piotrkowskiej 3 projekt artystyczny to jedno z najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejsc w Łodzi. Ściany oficyny wyłożono lusterkami o nieregularnych kształtach. Dzięki nim fasady odbijają otoczenie i ludzi je oglądających, tworząc unikatową wizualną interakcję.

W ciągu roku podwórze dawnego Hotelu Polskiego ma zmienić się nie do poznania. Wkrótce rozpoczną się prace związane z rewitalizacją najbliższego sąsiedztwa pasażu Róży. W ramach inwestycji połączone zostaną trzy podwórza, dzięki czemu pasaż zostanie przedłużony do placu Wolności i do ul. Zachodniej 54, gdzie siedzibę ma Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

"Tak naprawdę łączymy plac Wolności, ul. Piotrkowską i Zachodnią w jedną wspólną przestrzeń miejską, w której będzie można się spotykać i wypoczywać. Przebudowa pasażu sprawi też, że będzie można wygodniej przemieszczać się skrótem przez podwórka między ul. Zachodnią a placem Wolności i ul. Piotrkowską" - wyjaśnił projektant Bartosz Zimny.

Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi dodała, że w przedłużonym pasażu Róży powstanie również przestrzeń do działań artystycznych i animacyjnych. W ramach prac odnowiony zostanie m.in. budynek, w którym mieści się Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

Na całej długości podwórka pojawi się nowa granitowa nawierzchnia. W projekcie zawarto liczne pergole i obsadzone pnączami altany oraz ponad 30 ławek. Zaplanowano też pasy zieleni z drzewami i krzewami, wyposażone we własny system nawadniania, oraz trzy "zielone ściany" obsadzone bluszczem. Zostanie zamontowane oświetlenie, system monitoringu i stojaki rowerowe.

Pasaż stanie się strefą ograniczonego ruchu. Pierwszeństwo będą mieć piesi i rowerzyści. Dojazd pojazdów do posesji będzie możliwy tylko dla mieszkańców.

Jak zapowiedział przedstawiciel wykonawcy Adam Czarny z firmy Mosty Łódź, prace rozpoczną się od rozbiórek i przebicia w kierunku placu Wolności. Miejska inwestycja za 5,95 mln zł ma zakończyć się wiosną przyszłego roku.