Łódź: W mieście kontynuowane będą najważniejsze inwestycje

Kontynuujemy najważniejsze inwestycje i szukamy oszczędności, tam gdzie być może powinny być zrobione już jakiś czas temu - podkreślają władze Łodzi. Zdaniem prezydent miasta Hanny Zdanowskiej te inwestycje to tysiące miejsc pracy dla łodzian.

Jak podkreśla prezydent, decyzja o kontynuowaniu miejskich inwestycji nie była łatwa, ale wstrzymanie wszystkich prac miałoby "dewastujące skutki dla wielu firm i setek miejsc pracy."

Będzie dalej rewitalizowane centrum miasta, remontowane będę drogi i kupowane nowe tramwaje. Cały czas trwają prace w Nowy Centrum Łodzi i tunelu kolejowym z Dworca Fabrycznego na Dworzec Kaliski. Przyspieszona zostanie realizację planu dla osiedli. Na inwestycje z budżetu miasta przeznaczonych ma być ponad 1 mld złotych.

Według Zdanowskiej, nie tylko branża budowlana - która "jest kołem zamachowym gospodarki" - otrzyma wsparcie z magistratu. Zgodnie z planem pomocowym dla biznesu, przedsiębiorcy już teraz mogą korzystać z ulgi w czynszach i podatkach, a po epidemii uruchomiony zostanie specjalny fundusz kredytowo-pożyczkowy dla łódzkich firm w wysokości minimum 10 mln złotych.

Na początku maja rozpocznie się remont torowiska pomiędzy ulicami Pomorską a Telefoniczną. Jest to bardzo ważny odcinek sieci tramwajowej, który prowadzi do największej zajezdni tramwajowej w Łodzi. Zdaniem Zarządu Dróg i Transportu remont jest kluczowy dla zapewnienia stałego i bezproblemowego kursowania komunikacji miejskiej w całym mieście.

Prace rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. W trakcie ich trwania tramwaje nie będą kursowały na osiedle Stoki, ale zachowany będzie dojazd do zajezdni. Roboty mają potrwać pięć miesięcy.

Trwa ostatni etap przebudowy ul. Rokicińskiej w Łodzi. To część drogi wojewódzkiej nr 713 łączącej Łódź z Tomaszowem Mazowieckim i Opocznem. Koszt przebudowy ulicy to ponad 40 mln zł, w tym 31,5 mln zł pochodzi z UE. Zakres prac obejmuje 3,3 km nowej drogi o podwyższonej nośności i zwiększenie bezpieczeństwa. Powstają chodniki po obu stronach jezdni, droga rowerowa, nowe oświetlenie, przebudowywane są przystanki. Wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz zbiorniki retencyjne. Powstaną zieleńce i posadzone zostaną drzewa. Prace na ul. Rokicińskiej mają się zakończyć w lipcu.

Rozpoczęła się przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Łodzi. W tym roku ma powstać 1,5-km odcinek od ul. Porzeczkowej do ul. Sikorskiego. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy, przebudowane zostaną przystanki, chodniki oraz wjazdy do posesji. Dodatkowo powstaną zieleńce i nasadzone zostaną drzewa, których do tej pory nie było na pewnych odcinkach. Ponadto, zagospodarowując na nowo przestrzeń, powstanie kilka miejsc parkingowych przy punktach usługowych. Tegoroczna przebudowa to część większego planu dróg rowerowych na tym terenie.

Mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, inwestycje nadzorowane przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną (ŁSI) są realizowane bez zmian. Dotyczy to zarówno modernizacji, jak i budowy kanalizacji oraz wodociągów w Łodzi. W tym roku ŁSI zaplanowała modernizację wodociągów m.in. na ul. Łazowskiego, Wieńcowej i Rokicińskiej. W sumie prace mają być zrealizowane na dziewięciu łódzkich ulicach kosztem 9 mln zł. Kolejnych 50 mln zł miejska spółka ma przeznaczyć w 2020 r. na modernizację i budowę kanalizacji.

W ramach rewitalizacji, trwa m.in. remont Pałacu Scheiblera, obecnej siedziby Muzeum Kinematografii. W zakres prowadzonych prac wchodzą: budowa nowej klatki schodowej, montaż windy osobowej, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów oraz zabezpieczenie obiektu przed wilgocią. Zmodernizowane zostaną także wszystkie instalacje.

Po remoncie muzeum zyska dodatkową salę ekspozycyjną. Część strychu, gdzie do tej pory mieścił się magazyn zostanie zaadaptowana na przestrzeń wystawienniczą. Placówka wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do nagłośnienia i projekcji filmowych. Inwestycja ma zakończyć się w październiku tego roku.

W 2020 r. w Łodzi nie będzie natomiast realizowany m.in. budżet obywatelski. Wszystkie zwycięskie projekty zrealizowane zostaną w przyszłym roku.