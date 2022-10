Łódź: W poniedziałek rozpocznie się remont kolejnego odcinka al. Śmigłego-Rydza

W poniedziałek rozpocznie się remont kolejnego odcinka al. Śmigłego-Rydza - jednej z ważniejszych arterii Łodzi, co będzie wiązało się ze zmianami w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Wartość tej inwestycji to ok. 85 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wrześniu Miasto Łódź podpisało umowę na przebudowę dalszego, kilometrowego odcinka trasy w ciągu al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego - jak podał magistrat, pierwsze prace rozpoczną się 10 października.

"W ciągu kilku najbliższych tygodni drogowców zobaczymy przy pracach rozbiórkowych i demontażu torowiska. Wykonawca planuje, że jeszcze w tym roku rozpocznie prace ziemne, m.in. przy wodociągu" - zapowiedziała dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Wykonawcą inwestycji jest lokalne konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Kemy i MPK-Łódź, a wartość projektu to 85,6 mln zł brutto. W ramach projektu zaplanowano modernizację torowiska, które po przebudowie będzie zielone. Zostanie też odnowiony istniejący już układ komunikacji pieszej, czyli chodniki, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe. Dla jezdni przewidziano wymianę nawierzchni bitumicznej z miejscowymi naprawami podbudowy. Odnowione zostaną również podstacje przy ul. Wacława i ul. Zapolskiej. W planach są też nowe nasadzenia zieleni.

Zakończenie remontu ma nastąpić w IV kwartale 2023 roku. Dla mieszkańców tej części miasta rozpoczęcie prac oznacza zmiany w organizacji ruchu oraz w kursowaniu tramwajów i autobusów.

W dniach 10-14 października będzie montowany rozjazd nakładkowy na al. Śmigłego-Rydza na północ od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego - na wysokości kościoła Św. Anny. W tym okresie zmieni się trasa tramwaju linii 3A oraz linii 7, natomiast linie 4 i 14 zostaną zawieszone.

Autobusy nie pojadą pasem tramwajowo-autobusowym po al. Śmigłego Rydza od ul. Milionowej do ul. Przybyszewskiego. Z13 będzie się zatrzymywał za skrzyżowaniem w kierunku południowym, pozostałe linie nie będą się zatrzymywać na wspólnym przystanku.

Z kolei 15 października autobusy jadące obecnie po torowisku tramwajowym na ul. Przybyszewskiego od al. Śmigłego-Rydza do ul. Nurta-Kaszyńskiego zostaną skierowane na jezdnię ogólną ul. Przybyszewskiego ze względu na brak możliwości wjazdu na pas autobusowo-tramwajowy i przeniesienie całego ruchu na jezdnię północną ul. Przybyszewskiego na odcinku al. Śmigłego-Rydza do ul. Tatrzańskiej. Autobusy zatrzymywać się będą na przystankach tymczasowych.

Od 15 października ruch samochodowy na Śmigłego Rydza będzie się odbywał jedną nitką w obie strony, a tramwaj od skrzyżowania marszałków dojedzie tylko do ul. Przybyszewskiego (wagony dwukierunkowe będą tam zawracać). Dalej, do ul. Dąbrowskiego, pojadą tylko autobusy. Tramwaj nie będzie też jeździł po ul. Przybyszewskiego - na całym odcinku od pl. Reymonta.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl