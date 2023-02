Łódź: W sezonie wakacyjnym loty czarterowe z Łodzi do Turcji, Grecji i Bułgarii

Do kurortów w Antalyi i Bodrum w Turcji, Burgas w Bułgarii i na cztery greckie wyspy: Kretę, Korfu, Rodos i Zakynthos będą obsługiwane w okresie wakacyjnym loty czarterowe z Portu Lotniczego Łódź - poinformował w czwartek przedstawiciel lotniska. Sezon letnich czarterów rozpocznie się w czerwcu.

"W czasie wakacji planujemy obsłużyć 45 tysięcy pasażerów lotów czarterowych. Według naszych wyliczeń w sezonie letnim skorzysta z oferty o 4 tysiące więcej klientów biur podróży, niż rok temu. Wówczas najwięcej osób z Łodzi poleciało na Riwierę Turecką i tak też będzie w tym roku" - zapowiedział letni sezon 2023 dyrektor handlowy Portu Lotniczego Łódź Robert Makowski.

W okresie wakacyjnym z łódzkiego lotniska zaplanowano w każdym tygodniu 11 samolotów czarterowych, które polecą do kurortów w Turcji, Bułgarii i na greckie wyspy.

"W każdym tygodniu do Antalyi poleci pięć samolotów, które zabiorą prawie tysiąc pasażerów. Oferta do Grecji to także cztery samoloty w tygodniu, które zabiorą łodzian na Kretę, Korfu, Rodos i Zakynthos. Jeden samolot tygodniowo poleci do Burgas w Bułgarii" - poinformował Makowski.

Nowe kierunki na lato 2023 z Łodzi to Bodrum w Turcji na Riwierze Egejskiej i dwie greckie wyspy - Korfu i Zakynthos. Jak podkreśliły władze portu, ofertę czarterową z lotniska w Łodzi mają wszystkie największe biura podróży w Polsce.

