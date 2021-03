Łódź: W starym terminalu lotniska będzie działać szkoła pilotów

W starym terminalu Portu Lotniczego im. Reymonta otwarto ośrodek szkoleniowy Bartolini Air - największej w kraju szkoły pilotów, która kształci powietrzne kadry m.in. dla linii Ryanair, a zarazem jedynego przewoźnika lotniczego posiadającego swoją bazę w Łodzi.

"Mimo pandemii COVID-19 nadal jest zapotrzebowanie na pilotów i szkolenia odbywają się cały czas. Cieszymy się, że największa szkoła lotnicza w Polsce jest partnerem lotniska, sąsiaduje z nami i przyjęła na siebie część kosztów utrzymania infrastruktury w postaci starego terminala. Nie bez znaczenia jest, że wielu późniejszych pilotów liniowych w wielu znanych liniach lotniczych swoje pierwsze kroki w awiacji stawia właśnie w Łodzi" - podkreśliła prezes Portu Lotniczego w Łodzi Anna Midera.

Najstarszy terminal na łódzkim lotnisku powstał w latach 50. ubiegłego wieku jako parterowy budynek. W latach 80. dobudowano piętro, gdzie umieszczono hotel Dedal. W połowie lat 90. łódzkie lotnisko zostało dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Wtedy bryłę terminala unowocześniono - dobudowano m.in. szklaną halę, taras widokowy, powstało lotnicze przejście graniczne. Terminal nr 1 stał się siedzibą utworzonej wówczas spółki pod nazwą Lotnisko Dyspozycyjne Łódź - Lublinek, która następnie została zmieniona na Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta.

W 2012 roku oddano do użytku nowy terminal główny; w starym budynku pozostało tylko biuro działu cargo i pomieszczenie dla pilotów samolotów biznesowych. Według rzeczniczki Portu Wioletty Gnacikowskiej, przez ostatnie lata zarząd lotniska szukał dla obiektu nowej funkcji, która pozwoliłaby tchnąć w niego życie i zdjąć obciążenie utrzymania sięgające nawet do 500 tys. zł rocznie.

Rozwiązaniem ma być wynajęcie go Bartolini Air; firma wyremontowała budynek na własny koszt i przeniosła do niego część szkoleniową. Studenci z całego świata mają zajęcia teoretyczne w czterech nowych salach wykładowych nazwanych od słynnych pilotów: Jana Zumbacha, Amalii Earhard, Charlesa Lindbergha i Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. W pozostałych pomieszczeniach kończy się remont. W dawnej hali odlotów będzie reprezentacyjny hall z recepcją, a na pierwszym piętrze - siedziba zarządu szkoły i pomieszczenia, w których młodzi piloci będą przygotowywać się do praktycznych lotów pod nadzorem instruktorów.

Od strony płyty postojowej powstanie pokój dla pilotów, którzy przylatują do Łodzi samolotami biznesowymi i muszą czekać na klientów. Takich lotów łódzkie lotnisko obsługuje ok. 800 rocznie. Na terenie starego terminala zostanie reaktywowane przejście graniczne dla załóg i klientów samolotów General Aviation.

"Dla nas to krok milowy i kolejny etap rozwoju. Pokazaliśmy w tym trudnym okresie pandemii, że potrafimy razem z lotniskiem zbudować więcej, niż wiele innych lotnisk zrobiło w tym czasie" - zaznaczył wiceprezes Bartolini Air Bartłomiej Walas.

Ośrodek Bartolini Air istnieje w Łodzi od 2006 roku. Jego założyciele, Bartłomiej Walas i Adam Stawczyk początkowo szkolili pilotów turystycznych, a potem zawodowych. Obecnie uczą się tu przyszli piloci z całego świata - wielu z nich po ukończeniu szkoły trafiło do linii lotniczych m.in. WizzAir, Ryanair, LOT.

W 2019 roku Bartolini Air i Ryanair podpisały umowę o współpracy, na mocy której łódzka szkoła zobowiązała się wyszkolić 300 pilotów zgodnie ze standardami i procedurami irlandzkiej linii lotniczej.

Od trzech lat Grupa Bartolini Air poszerzyła swoją działalność o przewozy klientów taksówkami powietrznymi po całej Europie. Związane z pandemią ograniczenia w podróżowaniu samolotami rejsowymi spowodowały, że na takie usługi jest obecnie duży popyt. Flota Bartolini Air to 16 samolotów: dwa odrzutowce średniego zasięgu Cessna Citation Jet, cztery samoloty Tecnam P2006T, sześć samolotów Tecnam P2008JC, dwa samoloty Tecnam P2002JF oraz po jednym samolocie Tecnam P2010 i CAP 10C.