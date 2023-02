Łódź: Wiceminister klimatu apeluje do prezydent Łodzi o "zerwanie betonu" i zazielenienie miasta

O "zerwanie betonu" i zazielenienie miasta zaapelował w piątek do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z wicewojewodą łódzkim Piotrem Ciepluchą, prezesem Solidarnej Polski w okręgu łódzkim.

"Łódź ma gigantyczny potencjał i rozwija się siłą potencjału mieszkańców, a nie ratusza. +Betonowa+ prezydent Hanna Zdanowska nie jest osobą, która symbolizowałaby zazielenienie miasta i walkę z kwestiami klimatycznymi. Są środowiska polityczne, które robią +pokazówę+, że są zielonymi, proekologicznymi. Ale jakim zielonym miastem jest Warszawa czy Łódź? To hipokryzja włodarzy miast, którzy nie zajmują się tym, co do nich zależy - racjonalną gospodarką, tylko patodeweloperką" - podkreślił Ozdoba.

Jak wyjaśnił, patodeweloperka to sytuacja, w której miasto sprzedaje teren, na którym następnie dokonuje się "rzezi drzew", aby powstały gigantyczne osiedla bez racjonalnej polityki, która sprzyjałaby ludziom. W opinii wiceszefa MKiŚ obecność zieleni w przestrzeni miejskiej, np. parków, można uregulować w planach zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem wiceministra w Łodzi panuje "wszechobecna betonoza", a drogi są pełne dziur.

"Z panem wojewodą chcielibyśmy zaapelować do pani prezydent, żeby zerwała ten beton (...). Deweloper powinien być partnerem, powinien rozumieć, że może inwestować w mieście przy odpowiedniej proporcji" - zaznaczył Ozdoba.

Z kolei wicewojewoda Cieplucha wyraził opinię, że już od lat w Łodzi można zaobserwować bezradność rządzącej Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wobec działań deweloperów.

"Łódź ma stosunkowo duży teren zielony, pokryty parkami i lasami, mimo postprzemysłowego charakteru miasta. Niestety często zdarza się tak, że drzewostan jest niszczony, w sytuacji, gdy doszło do zbycia nieruchomości na rzecz dewelopera, co jest szkodliwe m.in. ze względu na nasze zdrowie" - wyjaśnił.

Cieplucha przypomniał sytuację na łódzkim osiedlu Marysin, gdzie miasto planowało zbycie zielonego terenu deweloperowi, czemu zapobieżono tylko dzięki zaangażowaniu mieszkańców.

"Często jednak są takie sytuacje, że mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że jakiś teren został sprzedany i deweloper przeprowadził wycinkę, jak miało to miejsce na osiedlu Lublinek, gdzie usunięto ponad 150 drzew" - dodał.

Wicewojewoda podał, że obecnie batalia o zachowanie zieleni toczy się m.in. w okolicy ronda Solidarności, gdzie mieszkańcy zaprotestowali przeciwko wycince drzew. Z kolei na terenie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 95 posiadający ją deweloper najpierw zapowiedział zachowanie drzew, a ostatnio złożył wniosek do władz miasta o dokonanie wycinki drzewostanu.

"W wyniku presji mieszkańców, podczas ostatniej sesji rady miejskiej, wszyscy radni (...) zagłosowali przeciwko zgodzie na wycinkę. Ale to jest jedynie uchwała - stanowisko, a więc nie akt prawny, który może zablokować działanie dewelopera. Tymczasem władze miasta już przebąkują, że chcą odkupić ten teren od dewelopera i zapewne będzie to kolejny przykład niegospodarności w naszym mieście, bo podejrzewam, że cena nie będzie taka sama, jak podczas zbywania działki przez miasto" - zaznaczył Cieplucha.

Ostatnim z przytoczonych przez niego przykładów była uchwała radnych KO i Lewicy podjęta na tej samej sesji, w której zgodzili się na budowę bloków na osiedlu Widzew, w części gdzie znajduje się wyłącznie zabudowa złożona z domów jednorodzinnych.

"Decyzję podjęto wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego - to jawna zgoda na łamanie przepisów prawa. (...) Chcemy zaapelować do prezydent Hanny Zdanowskiej i jej otoczenia, aby działali na rzecz mieszkańców i konsultowali z nimi tego typu decyzje" - podkreślił Cieplucha.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl