Łódź: Więcej pasażerów w komunikacji miejskiej i zmiany w rozkładach jazdy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi – wraz z nowymi limitami liczby pasażerów – wprowadza od poniedziałku zmiany w rozkładach jazdy – poinformował w niedzielę PAP Grzegorz Gawlik z urzędu miasta.

Zwrócił uwagę, że "przy obecnych rozluźnieniach gospodarczych i powrotach do pracy dotychczasowe obostrzenia były dużym wyzwaniem dla zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów i częstotliwości, aby wszyscy mogli podróżować zgodnie z wymogami".

Od poniedziałku w autobusach i tramwajach miejskiego przewoźnika będzie mogło podróżować tyle osób, ile wynosi 30 proc. liczby miejsc siedzących i stojących w pojeździe. Przypomniał, że do tej pory mogła przebywać jednocześnie liczba osób równoważna połowie miejsc siedzących, zajmując co drugie miejsce siedzące.

"Dla przykładu, od poniedziałku standardowy tramwaj dwuwagonowy typu 805Na, który do tej pory zabierał po 10 osób w wagonie, będzie mógł przewieźć 30 osób w wagonie. Natomiast niskopodłogowych tramwaj typu Pesa Swing zamiast 20 osób zabierze od poniedziałku ponad 60 osób" - wyjaśnił Gawlik.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) prosi, aby wybierając miejsce w pojeździe, zachować dystans, zajmować co drugie miejsce siedzące. Zajmujących miejsce stojące prosi o wykorzystywanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych czy miejsca dla rowerów, jeśli nie ma osób, dla których te miejsca są przeznaczone.

MPK przypomina, że pojazdy każdego dnia są dezynfekowane, zwłaszcza miejsca styczne, jak poręcze, uchwyty, kasowniki czy biletomaty. Przypomina także, że nie trzeba naciskać przycisków do otwierania drzwi.

Spółka wprowadza również korekty w rozkładach jazdy autobusów. Od poniedziałku zmienią się rozkłady na liniach: nr 52 (przesunięcie kursu ok. godz. 22.00 na i z pętli Komorniki dla zapewnienia dojazdów i powrotu z zakładu pracy. Kurs będzie obsługiwany dwoma autobusami); nr 58 (wznowione zostanie kursowanie linii w wariancie 58B na osiedle Janów oraz tym samym zwiększona zostanie częstość do 15 min w godzinach szczytu); nr 63 (kurs o godz. 5.04 będzie realizowany dwoma pojazdami); nr 78 (zwiększenie częstości do 12 minut w godzinach szczytu w dni robocze oraz po szczycie kursowanie co 20 minut).

Z kolei od środy 20 maja zmienią się rozkłady jazdy na liniach: nr 54 (dodatkowe kursy w wariancie 54B na ul. Kasprowicza); H (przesunięcia godzin odjazdów i dodatkowe kursy, aby zapewnić dojazdy do zakładu pracy).