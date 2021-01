Łódź: Wiosną ma ruszyć przebudowa 100-letniego pofabrycznego kompleksu

Wiosną ruszy przebudowa 100-letniego pofabrycznego kompleksu "Wigencja" w Łodzi. Najkorzystniejszą ofertę w zakończonym przetargu złożyła firma Mostostal - poinformowały w poniedziałek PAP służby prasowe łódzkiego magistratu.

Jak zapowiadają, podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w najbliższych dniach po skompletowaniu i weryfikacji dokumentów. Po zakończeniu remontu zabytkowe budynki fabryki "Wigencja" staną się nową siedzibą teatru "Pinokio". W kompleksie przy ul. Sienkiewicza 55/57 znajdą się dwie nowoczesne sale teatralne, przestronne foyer, pracownie twórcze, garderoby, sale edukacyjne oraz restauracja.

Według dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszki Kowalewskiej-Wójcik, modernizacja i przebudowa kompleksu dawnej przędzalni "Wigencja" to jeden z ważniejszych projektów w łódzkim programie rewitalizacji obszarowej. "Dzięki jego realizacji przywrócimy do życia zaniedbany dotychczas ogromny teren obok kompleksu OFF Piotrkowska" - mówi.

Prace budowlane mają rozpocząć się wiosną tego roku. Kowalewska-Wójcik liczy, że obiekt zostanie oddany do użytku przed końcem 2022 roku. "Stanie się on siedzibą teatru +Pinokio+, a duża kubatura pofabrycznych budynków pozwoli nam nie tylko na umieszczenie w nim dwóch doskonale wyposażonych scen teatru, ale również stworzenie w tym miejscu centrum aktywności artystycznej dla najmłodszych łodzian" - podkreśla.

W kompleksie zrewitalizowanej "Wigencji" ma powstać również przestrzeń dla stowarzyszeń artystycznych. Będą się tam mieściły różnego typu warsztaty i pracownie. Powstanie również biblioteka i księgarnia dla najmłodszych łodzian; będzie także restauracja. W ramach inwestycji powstanie również przebicie do OFF Piotrkowska. Będzie to ciąg pieszo-jezdny, pełniący również funkcję drogi pożarowej.

"Wnętrza +Wigencji+ będą połączeniem industrialnego charakteru z nowoczesnością. Projekt przewiduje zachowanie niskiej hali z dachem szedowym oraz dobudowanie nowych obiektów" - przekonuje Kowalewska-Wójcik.

Jak informuje magistrat, projekt rewitalizacji "Wigencji" przewiduje nie tylko zachowanie istniejącej zieleni, ale również dosadzenie nowych drzew i krzewów. Na terenie wokół kompleksu zostanie posadzonych 10 klonów polnych Carnival, pięć klonów zwyczajnych "Crimson Sentry", siedem śliw wiśniowych "Pissardii", a osiem rosnących tam drzew zostanie przesadzonych zgodnie z projektem zazielenienia terenu.

Posadzone zostaną również krzewy, które zajmą łącznie powierzchnię 50 m kw. oraz byliny i trawy na powierzchni blisko 670 m kw.

Kompleks fabryczny "Wigencja" Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana powstał w 1922 roku. Znajduje się na działce przy ul. Sienkiewicza 75/77 i jest wpisany do ewidencji zabytków.