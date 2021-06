Łódź: Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja 100-letniej fabryki "Wigencja"

Jeszcze w czerwcu mają rozpocząć się prace przy kompleksowej rewitalizacji 100-letniej fabryki "Wigencja" w Łodzi. W ramach inwestycji za 42 mln zł w zabytkowych budynkach dawnej przędzalni powstanie Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży.

To kolejny etap trwającej rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. W jej ramach gruntownego remontu doczeka się prawie 100-letni Zespół Fabryczny Łódzkiej Przędzalni "Wigencja" Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana. Mieści się on przy ul. Sienkiewicza, na zapleczu centrum OFF Piotrkowska.

Prace budowalne obejmą 4 tys. mkw. powierzchni użytkowej na terenie niszczejącej zabytkowej fabryki jak i dobudowanych do niej elementów.

"Rewitalizacja zabytku, połączona z gruntowną przebudową i pełnym zagospodarowaniem terenu, do tego w centrum miasta, jest skomplikowanym przedsięwzięciem. To bardzo ambitne wyzwanie - zachowania historycznej tkanki, połączone z trudną logistyką budowy w centrum miasta, na co mamy 18 miesięcy" - przyznał Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes Mostostalu Warszawa, który zwyciężył w przetargu na wykonanie inwestycji.

Wnętrza "Wigencji" mają być połączeniem industrialnego charakteru z nowoczesnością. Projekt przewiduje zachowanie niskiej hali z dachem szedowym oraz dobudowanie nowych obiektów. W ramach inwestycji powstanie również przebicie do OFF Piotrkowska. Będzie to ciąg pieszo-jezdny, pełniący również funkcję drogi pożarowej.

Po zakończeniu przebudowy pofabryczne budynki staną się siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży. Ma być to ośrodek aktywności artystycznej dla najmłodszych łodzian z pracowniami rozwijającymi uzdolnienia manualne, wyobraźnię i kreatywność, placami zabaw oraz restauracją, w której menu, meble i organizacja przestrzeni spełni przede wszystkim potrzeby dziecka.

W kompleksie swoje miejsce znajdzie również teatr dla dzieci i młodzieży "Pinokio". Powstaną dwie nowoczesne sale teatralne, przestronne foyer, pracownie twórcze, garderoby, sale edukacyjne oraz restauracja.

"Wigencja" ma być także miejscem dla stowarzyszeń artystycznych. Będą się w nim mieściły różnego typu warsztaty i pracownie artystyczne. Zaprojektowano również miejsce dla biblioteki i księgarni dla najmłodszych łodzian.

Mostostal ma przejąć plac budowy w najbliższych dniach. Zakończenie prac przewidziane jest na przełom 2022 i 2023 roku. Koszt inwestycji to blisko 42 mln zł.

