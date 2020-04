Łódź: Wnioski o obniżenie czynszu za lokale użytkowe - do 20 kwietnia

Do 20 kwietnia Zarząd Lokali Miejskich (ZLM) Urzędu Miasta Łodzi czeka na wnioski od najemców lokali użytkowych, starających się o obniżenie czynszu do 1 zł. Aby pomóc w załatwieniu formalności, miasto wydłuży godziny urzędowania ZLM - poinformował w poniedziałek magistrat.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wydała pod koniec marca zarządzenie w sprawie pobierania czynszów za lokale użytkowe, w związku z ograniczeniem prowadzonej przez ich najemców działalności spowodowanym epidemią koronawirusa. Zdecydowała w nim o obniżeniu czynszu najemcom do symbolicznej złotówki za miesiąc.

"Zarząd Lokali Miejskich zmieni godziny pracy, by przedsiębiorcy, którzy mogą starać o obniżkę czynszu za wynajem miejskiego lokalu użytkowego jak najszybciej mieli załatwione wszystkie niezbędne formalności. W czwartek 16 kwietnia, w piątek 17 kwietnia oraz w poniedziałek 20 kwietnia ZLM będzie pracował do godz. 20. Pracownicy administracji przyjdą też do pracy w sobotę 18 kwietnia i będą zajmować się tylko obsługą wniosków od najemców miejskich lokali użytkowych" - przekazała PAP Jolanta Baranowska z zespołu prasowego łódzkiego magistratu.

Jak dodała, do 20 kwietnia najemcy miejskich lokali użytkowych mogą ubiegać się o obniżenie czynszu dla całego lokalu do wysokości 1 zł miesięcznie. Obniżka dotyczyć będzie dwóch miesięcy: kwietnia i maja. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, który można pobrać zarówno ze strony Urzędu Miasta Łodzi - w zakładce "Pomoc dla przedsiębiorcy", jak i ze strony Zarządu Lokali Miejskich.

Wypełnione wnioski należy składać do 20 kwietnia, jedynie w formie elektronicznej na adres: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl.Więcej informacji można uzyskać po numerami telefonów: 42 628 70 84; 42 628 70 85; 42 628 70 86.

Baranowska przypomniała, że jedynym warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości. Z kolei Zarząd Lokali Miejskich podaje, że dla osób, którym faktury wystawiono przed złożeniem wniosku, przewidziane są odpowiednie korekty.