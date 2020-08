Łódź: Wojewoda przekazał straży granicznej sprzęt pirotechniczny za 1,2 mln zł

Placówka Straży Granicznej w Łodzi dostała sprzęt pirotechniczny o wartości ok. 1,2 mln zł, kupiony przez wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Pirotechniczny pojazd i kombinezon będą użytkowane na terenie Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta.

"Żyjemy w dobie pandemii koronawirusa i wiemy, jak ważne są działania wszelkich służb i ich wyposażenie (...), by zapewnić bezpieczeństwo zdrowia i życia obywateli. Straż Graniczna w tym trudnym czasie stanęła na wysokości zadania, m.in. gdy w ciągu kilku dób należało wznowić kontrole na zachodnich granicach państwa, gdy należało zapewnić je także na terenie całego kraju. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i profesjonalizmu, a także odpowiedniego wyposażenia w sprzęt" - podkreślił wojewoda łódzki podczas uroczystego przekazania sprzętu, które odbyło się w czwartek na łódzkim lotnisku.

Przekazany sprzęt o wartości blisko 1,25 mln zł to m.in. pirotechniczny pojazd specjalny, tzw. pirowóz za prawie 900 tys. zł. Został on zbudowany na podbudowie samochodu ciężarowego o ładowności 4,5 t marki Mercedes Sprinter 4x4; posiada specjalistyczną zabudowę i wyposażenie, co umożliwi funkcjonariuszom szybkie dotarcie do miejsca potencjalnego zagrożenia i podjęcie interwencji pirotechnicznej.

Kombinezon pirotechniczny ciężki EOD-10 to sprzęt z maksymalnym stopniem ochrony przed działaniem materiałów wybuchowych eksplodujących w bliskiej odległości. Ważący ok. 40 kg "strój" kosztował prawie 350 tys. zł. Zapewnia on ochronę przed odłamkami, nadciśnieniem, falą cieplną, falą uderzeniową, a w połączeniu z dodatkowym wyposażeniem chroni również przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

Podczas działań minersko-pirotechnicznych kombinezon zapewnia pełną widoczność i komunikację z otoczeniem. Jest tak zbudowany, że w razie konieczności pirotechnik może go sam zdjąć. Uchwyt znajdujący się w tylnej części kombinezonu pozwala zaś na wyciągnięcie rannego ze strefy zagrożenia.

"Wykonywanie zadań Straży Granicznej nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i dostarczenie nam narzędzi przez wojewodę łódzkiego. To pomoże nam jeszcze skuteczniej realizować zadania w obrębie łódzkiego portu lotniczego. Sądzę, że ten sprzęt będzie mógł być wykorzystywany także w ramach współpracy z policją, do ochrony mieszkańców Łodzi i regionu" - zaznaczył komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Bagan.