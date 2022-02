Łódź: Wydrążono pierwszy z czterech jednotorowych tuneli kolejowych pod miastem

Zakończyło się drążenie pierwszego z czterech jednotorowych tuneli kolejowych na podziemnej trasie Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Ma długość 940 m. "Ten etap pokazuje, że jesteśmy w stanie realizować takie skomplikowane inwestycje" – podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W Łodzi od maja 2021 r. trwa budowa podziemnego połączenia dworca Łódź Fabryczna z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. W ramach projektu powstaną trzy nowe przystanki: Łódź Polesie, Łódź Śródmieście i Łódź Koziny, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i mają pełnić rolę "metra" dla łódzkiej aglomeracji.

Jak zaznaczył wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas czwartkowej wizytacji budowy w Łodzi, to jedna z 230 inwestycji w ramach krajowego programu kolejowego o wartości 76 mld zł.

"To projekt wart ok. 1,5 mld zł. Jego wartość została podniesiona poprzez dodatnie do niego budowy przystanku Łódź Koziny za ok. 200 mln zł. To niezwykle ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców Łodzi (...). W przedsięwzięcie zaangażowane są najwyższe technologie. To wszystko dzieje się w Łodzi po to, żeby mieszkańcom łatwiej podróżowało się koleją po regionie i całym kraju. Mamy tu też na myśli inicjatywy związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym" - powiedział.

Przyznał, że wydrążenie pierwszego jednotorowego tunelu jest bardzo ważnym elementem inwestycji. "Pokazuje on, że jesteśmy w stanie realizować takie skomplikowane inwestycje, że jesteśmy inżyniersko do tego przygotowani, mamy odpowiednie wsparcie technologiczne. Dzięki temu będziemy mogli budować nowoczesną kolej" - przekonywał.

Pierwszy z czterech jednotorowych tuneli wydrążyła maszyna Faustyna pracująca w technologii TBM (ang. Tunel Boring Machine), która polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tunel powstał pod al. Włókniarzy, od ul. Długosza do ul. Stolarskiej. Ma długość 940 m i średnicę 8,5 m. To odcinek, który łączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Trasa połączy m.in. przystanek Łódź Koziny ze stacją Łódź Kaliska.

Do jego budowy wykorzystano 4284 tubingi, czyli półkolistych elementów, które tworzą pierścienie tunelu. Usunięto ponad 220 tys. m sześc. gruntu.

"Takich małych tuneli mamy do wydrążenia jeszcze trzy. W kolejnym etapie TBM Faustyna zostanie obrócona i będzie drążyła drugi tunel w kierunku stacji Łódź Żabieniec" - wyjaśnił członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Z kolei większa maszyna, TBM Katarzyna o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy tunel od ul. Stolarskiej do stacji Łódź Fabryczna o długości ok. 2,7 km. Wykonano już ponad 460 m podziemnego połączenia. Tarcza maszyny zbliża się do skrzyżowania ul. Drewnowskiej i Karskiego.

Jak podkreślają wykonawcy robót, postęp drążenia tuneli zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą bowiem przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski. TBM mają bieżący serwis np. na głowicy TBM - wymianę narzędzi skrawających oraz dysków tnących. Dokładny przebieg tunelu utrzymują urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje personel w kabinie, wewnątrz TBM. Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. Pierwsze pociągi mają pojechać tunelem średnicowym w 2024 roku.

Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl