Łódź: Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zmienia się rozkłady jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. Od wtorku, 17 marca - do odwołania - w dni robocze obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy z wydłużonymi porannymi i popołudniowymi szczytami komunikacyjnymi.

Jak poinformowała PAP Jolanta Baranowska z łódzkiego magistratu utrzymane zostało kursowanie linii tramwajowych: 10A, 11A, 18, które w soboty i niedziele nie jeździły. Zawieszone zostały tramwaje: 7 i 16.

Według rozkładu jazdy z dnia roboczego jeździć będą autobusy: 43AB, Z45, Z46, 53ABCDE, 60ABCD, 91ABC, 61 i 6. Natomiast rozkłady sobotnie będą obowiązywały na liniach autobusowych: 54ABC, 55, 58AB, 63, 66, 82AB, 87AB, 90ABC, 94, G1, G2, H, W.

Z kolei od nocy z poniedziałku na wtorek (z 16 na 17 marca) na liniach nocnych będą obowiązywały rozkłady jak z piątku na sobotę, przy czym w dni robocze nie będą realizowane kursy do Pabianic linią N4B oraz do Konstantynowa linią N9.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) informuje również, że linia autobusowa 96 będzie kursować tylko w tzw. wariancie C - przez ulicę Przybyszewskiego na osiedle Janów.

Spółka podkreśla, że w soboty, niedziele i święta, rozkład tramwajów i autobusów nie ulega zmianom.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Maciej Sobieraj, zmiana w rozkładach jazdy spowodowana została m.in. opieką nad dziećmi, którą sprawuje wielu pracowników, a także z zaobserwowaną zmniejszającą się liczbą pasażerów.

Aktualne rozkłady dostępne są na stronach: www.mpk.lodz.pl, www.rozklady.lodz.pl a także w aplikacjach mobilnych myBus i WatchLine.

Łódzkie MPK przypomina pasażerom, że nie ma potrzeby naciskania przycisków - zarówno wewnątrz autobusu, jak i na zewnątrz. Kierowcy i motorniczowie otwierają drzwi automatycznie. Podobnie jest w przypadku przystanków na żądanie. Jeśli w autobusie lub na przystanku są pasażerowie, kierowca zatrzymuje pojazd i otwiera drzwi automatycznie. Co ważne, pasażerowie nie muszą też dotykać biletomatu dłonią, by kupić bilet. Ekrany w biletomatach można obsługiwać przy pomocy przedmiotów takich, jak m. in. długopis czy ołówek.

W pojazdach MPK - Łódź codziennie dezynfekowane są poręcze, uchwyty, biletomaty, kasowniki i kabiny kierujących w pojazdach komunikacji miejskiej. Wprowadzona została strefa bezpieczeństwa w obrębie kabiny kierującego - z zakazem wstępu dla pasażerów. W związku z tym przednie drzwi pojazdów są zablokowane.

Dodatkowo - w monitorach LCD w pojazdach MPK emitowane są materiały informacyjne dotyczące koronawirusa, zgodne z informacjami podawanymi przez WHO.