Łódzka Kolej Aglomeracyjna kupi dwa pociągi o napędzie hybrydowym

Do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dołączą dwa pociągi elektryczno-spalinowe. Umowę na dofinansowanie zakupu podpisali w czwartek marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i prezes ŁKA Janusz Malinowski - podała Aleksandra Stańczyk z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

ŁKA może kupić dwa kolejne pociągi hybrydowe, czyli z napędem elektryczno-spalinowym. "Wartość całkowita planowanego zakupu to prawie 51 mln zł, z czego ponad 31 mln zł to unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego" - wyjaśniła Stańczyk.

Jak przekazał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber pociągi dostarczy wkrótce nowosądecki Newag. Po zakupie hybryd ŁKA wzmocni połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane, m.in. na trasach do Spały i Opoczna.

"Wciąż inwestujemy w kolej, szukamy nowych rozwiązań, by zwiększyć siatkę połączeń - wszystko po to, by mieszkańcy mogli podróżować po regionie szybciej i bezpieczniej. Podpisanie tej umowy to kolejny krok w tym kierunku" - zapewnił w czwartek marszałek woj. łódzkiego.

