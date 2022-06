Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna: 500 mln zł na pomoc firmom tracącym na Brexicie

Rusza nabór do pierwszej części programu przeciwdziałającego negatywnym skutkom Brexitu w polskich firmach. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedyną w Polsce, która ma taki program. W sumie to pół miliarda złotych - powiedział PAP prezes ŁSSE Marek Michalik.

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od połowy lipca br. rusza nabór do pierwszej części programu, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom w walce z negatywnymi skutkami Brexitu. Program o nazwie Re_Open_UK - jak podano w ŁSSE - będzie realizowany w ramach tzw. rezerwy dostosowawczej, w której wartość pomocy dla przedsiębiorców to ponad 116 mln euro - ponad 500 mln zł. Program jest podzielony na etapy. Na pierwszy z nich, który rozpocznie się w lipcu przeznaczono 62,5 mln euro - 300 mln zł.

70 procent pieniędzy z programu Re_Open_UK ma trafić do polskich mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które straciły na wystąpieniu Wielkiej Brytanii z gospodarczych struktur Unii Europejskiej. "Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedyną w Polsce, która ma taki program" - powiedział PAP prezes ŁSSE Marek Michalik.

"Kiedy ten program powstawał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ówczesny wiceminister tego resortu Waldemar Buda (obecnie minister rozwoju i technologii - PAP) pomyślał, że skoro nasza strefa tak dobrze sobie radzi, może kierować takim ogólnopolskim przedsięwzięciem" - podkreślił Michalik. "Mamy w tej chwili specjalny zespół fachowców przygotowany do realizacji Re_Open_UK" - zapewnił. "To duże pieniądze, czujemy odpowiedzialność, ale chcemy we współpracy z rządem ten program zrealizować" - podsumował prezes ŁSSE.

Wiceprezes łódzkiej strefy Agnieszka Sygitowicz przekazała, że w ŁSSE powstał specjalny system biznesowy oparty na kilkunastu programach dający przedsiębiorcom możliwości rozwoju i tzw. bufor bezpieczeństwa.

"Do naszej oferty dołącza projekt Re_Open_UK, który jest odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez polskie firmy. Otwieramy nowe możliwości przed firmami, które ucierpiały przez Brexit. Dzięki rezerwie blisko pół miliarda złotych przedsiębiorstwa te będą mogły wzmocnić swoją obecność na rynkach zagranicznych, zainwestować w globalny marketing, zwiększyć bazę biznesowych kontaktów, wypracować nowe łańcuchy dostaw, czyli wdrożyć plan, który pozwoli im zniwelować straty związane z Brexitem" - tłumaczyła zasady programu Sygitowicz.

Podczas prezentacji programu przedstawiciele firm, które poniosły straty w związku z Brexitem, opowiadali o swoich oczekiwaniach na konkretną pomoc. "Nasza firma działa w branży kosmetycznej. Największym problemem były formalności związane z przygotowaniem dokumentów, na przykład dotyczące reguł pochodzenia produktów, rejestracja ich w odpowiednich bazach. Liczymy na wsparcie z Re_Open UK" - powiedział Józef Szmich ze spółki Delia Cosmetisc.

Spore problemy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mają szczególnie firmy transportowe. "Moja firma każdego dnia zmaga się ze skutkami Brexitu. Wydłużone kontrole celne, powroty samochodów bez ładunku i nowe wymogi sprawiają, że jako mały przewoźnik tracę codziennie na Brexicie" - podkreślił Patryk Kędroń z Polcar-Logistics. "Chętnie skorzystamy ze środków na inwestycje czy szkoleń dla pracowników, które pomogą nam dostosować firmę do nowych brexitowych wymagań" - zaznaczył Bartłomiej Dobosz z Cordis Logistics.

