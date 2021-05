Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna najlepsza w Poland Prize

W konkursie Poland Prize organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wygrała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie kolejnych startupów, do których może trafić 12,5 mln zł - podał w czwartek rzecznik ŁSSE Mateusz Słonecki.

Jak przekazał rzecznik projekt o nazwie "Re_source" to kolejny program ŁSSE, po Startup Spark i S5 - Akcelerator Technologii 5G, w którym ŁSSE będzie wspierała startupy. Program ruszy w czerwcu 2021 r. dzięki wygranej w konkursie Poland Prize organizowanym przez PARP. "Do startupów trafi blisko 12,5 mln zł dofinansowania" - podkreślił Słonecki.

"Projekt będzie miał na celu pozyskanie młodych, technologicznie zaawansowanych firm z zagranicy, które dzięki niemu przeniosą się do Polski i tutaj będą rozwijać, a także tworzyć nowe innowacje" - zaznaczył. "Jeden startup będzie mógł pozyskać maksymalnie 300 tys. zł wsparcia. Projekt jest finansowany z funduszy UE" - poinformował Słonecki.

"ŁSSE swoim doświadczeniem w tego typu projektach daje rękojmię przeprowadzenia go z sukcesem. To bardzo ciekawe wyzwanie, poszukiwanie podmiotów, które mogą być zaangażowane spoza Polski, które u nas będą widziały szanse na rozwój" - powiedział w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemra Buda uczestniczący zdalnie w spotkaniu informacyjnym w ŁSSE. "Musimy szukać różnych możliwości pobudzania takiej świeżej aktywności gospodarczej" - zaznaczył. "Poszukiwanie startupów u naszych partnerów międzynarodowych, takich jak: Węgry, Białoruś, Ukraina, to jest bardzo dobry kierunek" - podkreślił Buda.

Władze ŁSSE od dawna deklarują wsparcie dla małych i średnich firm. "Startupy odgrywają kluczową rolę w ofercie ŁSSE. W portfolio mamy blisko 150 młodych firm, którym pomogliśmy rozwinąć skrzydła" - powiedział prezes ŁSSE Marek Michalik. "Byliśmy doceniani wielokrotnie w światowym rankingu fDi Magazine za programy startupowe, wdrażanie technologii 5G i wsparcie Przemysłu 4.0. Naturalnym krokiem był więc start w konkursie Poland Prize" - podkreślił.

Łódzka Strefa od kilku lat wspiera startupy. Przeprowadziła trzy projekty startupowe, z których skorzystało i korzysta nadal blisko 150 firm. Trafiło do nich blisko 32 mln zł dofinansowania.

