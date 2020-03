Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców

Wsparcie dla startupów w wysokości 160 tys. zł, bezpłatne zdalne konsultacje z ekspertami oraz portal z najnowszymi informacjami dla przedsiębiorców zawiera oferta dla firm przygotowana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (ŁSSE) na czas kryzysu związanego z koronawirusem.

Jak poinformowała ŁSSE, program "Strefa Wsparcia" powstał z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy zastanawiają się, jak funkcjonować w czasach kryzysu wywołanego przez COVID-19.

"Program opiera się na trzech filarach. Pierwszy to pomoc przedsiębiorcom, pracodawcom i ich pracownikom poprzez portal, na którym można kontaktować się online i telefonicznie z naszymi ekspertami i konsultować zagadnienia prawne, podatkowe, księgowe. Drugi to specjalna akceleracja dla startupów, które zajmą się nowymi rozwiązaniami w walce z koronawirusem. Wreszcie trzeci element to zajęcia online dla najmłodszych, dla dzieci pracowników z firm strefowych oraz całej łódzkiej społeczności" - wyjaśnił prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik.

Portal działa pod adresem: www.wsparcie.sse.lodz.pl, umieszczane są na nim na bieżąco artykuły i komentarze specjalistów z zakresu prawa, podatków, księgowości i cyberbezpieczeństwa. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli też brać udział w webinariach z ekspertami. Numery telefonów i terminy dyżurów ekspertów dostępne są na portalu w zakładce infolinia.

Kolejną inicjatywą "Strefy Wsparcia" jest rekrutacja do programu akceleracyjnego Startup Spark - Spark: Change the Future. Od poniedziałku ŁSSE we współpracy z firmą Ericsson rozpoczyna poszukiwanie innowacji, które przyczynią się do poprawy sytuacji epidemiologicznej.

Jak tłumaczyła wiceprezes strefy Agnieszka Sygitowicz, dodatkowy nabór projektów dotyczy rozwiązań technologicznych i społecznych, które będą odpowiedzią na wyzwania związane z koronawirusem.

"W szybkiej ścieżce akceleratora Startup Spark wezmą udział wybrane produkty i usługi z obszaru edukacji, wsparcia osób w grupie ryzyka, analizy danych, bezpieczeństwa, izolacji, monitorowania i innych mających wpływ na pandemię i jej skutki gospodarcze, społeczne i zdrowotne" - dodała.

Nabór potrwa do końca marca. Zakwalifikowane startupy otrzymają grant finansowy w wysokości 160 tys. zł oraz wsparcie zespołu ŁSSE i firmy Ericsson.

Trzecie przedsięwzięcie strefy to cykl warsztatów i spotkań online dla dzieci i młodzieży. Przygotowano atrakcyjne zajęcia poświęcone m.in. robotyce i automatyce, historii Łodzi, pszczelarstwu, plastyce oraz gimnastyce i rozciąganiu.