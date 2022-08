Łódzka SSE: 80 mln zł na rozbudowę terminalu, do którego docierają pociągi z Chin

Blisko 80 mln zł zainwestuje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej francuska firma Spedycja Polska – SPEDCONT. Spółka chce rozbudować terminal kolejowy w Łodzi, do którego od 2013 roku docierają bezpośrednie pociągi z Chin - poinformowała w środę ŁSSE.

Spedycja Polska - SPEDCONT zarządza w Łodzi terminalem kolejowym, do którego od 2013 roku docierają bezpośrednio pociągi towarowe z Chin. Liczba połączeń realizowanych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku rośnie; w 2016 roku było ich 250, rok później już 350, a obecnie blisko 500 rocznie.

Spółka rozpoczęła już i planuje obsługiwanie kolejnych nowych kierunków tranzytowych, m.in. do Francji, Włoch, Rumunii czy Mongolii. Teraz - z myślą o rozwoju terminalu - francuski inwestor kupił od Łódzkiej SSE przylegający do niego teren inwestycyjny.

Nowa inwestycja o wartości blisko 80 mln zł będzie polegała na rozbudowie części terminalowej, zwiększeniu powierzchni składowania, a także zbudowaniu parku maszynowego. Inwestor zaplanował również budowę Container Freight Station - magazynu do konsolidacji i dekonsolidacji ładunków.

SPEDCONT łączy towarowo Łódź już nie tylko z Chinami, ale także z zachodnią (Niemcy) i południową (Włochy) Europą. Oba połączenia, o początkowej przepustowości dwóch kursów tygodniowo, uruchomione zostały w tym roku. Firma oferuje usługi intermodalne, obejmujące dostawy kontenerów z portów Gdynia i Gdańsk do terminali lub na bocznicę klienta, obsługę przeładunkową, dowóz samochodowy kontenerów z terminalu, przewozy magistralą transsyberyjską, przewozy bocznicowe, usługi celne i logistyczne.

"Pozyskanie takiego inwestora było dla nas kluczowe z kilku powodów - jest to ważna inwestycja dla Łodzi i regionu, który dzięki SPEDCONT wyrasta w tej chwili na czołowy kolejowy hub logistyczny w Polsce, a ponadto jest to firma z kapitałem francuskim, o który zabiegaliśmy od pewnego czasu. Podejmujemy działania, by zaktywizować francuskich inwestorów na naszym obszarze, co przełożyło się w ostatnich dwóch latach na cztery francuskie inwestycje w Łódzkiej Strefie" - zaznaczył prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik.

W łódzkiej SSE zainwestowało do tej pory osiem francuskich firm; w sumie nakłady sięgnęły blisko 630 mln zł, a zatrudnienie w nich znalazło ok. 3,5 tysiąca osób.

