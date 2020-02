Łódzka SSE oferuje dofinansowanie dla firm na innowacje z zakresu 5G

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wdraża infrastrukturę 5G u wybranych inwestorów i szuka startupów, które będą rozwijać dla nich przemysłowe rozwiązania z zastosowaniem technologii piątej generacji. Na innowacje firmy mogą dostać 600 tys. zł dofinansowania.

Startupy, które wezmą udział w programie, oprócz wsparcia finansowego mogą uzyskać m.in. dostęp do partnerów biznesowych akceleratora S5 i łódzkiej strefy, a także indywidualne konsultacje biznesowe i technologiczne.

Do akceleratora zgłosiło się już kilkadziesiąt młodych firm. Aplikacje przyjmowane będą do 16 lutego; zgłoszenia przyjmowane są od mikro, małych bądź średnich przedsiębiorstw, które działają nie dłużej niż 22 miesiące. Do programu mogą się zgłaszać także osoby fizyczne, które po uzyskaniu rekomendacji będą musiały założyć firmę.

"Program stwarza startupom możliwość pracy na żywym organizmie: instalowanie urządzeń przy liniach produkcyjnych, na pojazdach czy w halach magazynowych wybranych partnerów, pracę z realnymi danymi, a nawet działania z klientem końcowym" - podkreśliła wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

Młode firmy przystępujące do programu mogą liczyć na rozwój innowacji w takich dziedzinach jak: smart factory - fabryka przyszłości, VR/AR, motoryzacja i logistyka, smart city - inteligentne miasto, energetyka, rolnictwo czy teleobecność.

Akceleracja podzielona jest na dwie rundy. Do pierwszej zostanie zaproszonych 40 startupów, które otrzymają po 50 tys. zł na proces inkubacji pomysłu. Do drugiej przejdzie 20 startupów z najciekawszymi projektami. W drugiej fazie, trwającej osiem miesięcy, mogą liczyć na 550 tys. zł wsparcia na dopracowanie i wdrożenie innowacji.

Jak wyjaśniła kierowniczka projektu S5-Akcelerator Technologii 5G Magda Kubicka, pierwsza faza ma umożliwić ocenę potencjału przedstawionych pomysłów i prawdopodobieństwo ich wdrożenia. Jej zdaniem trzy miesiące intensywnych działań nad rozwojem innowacji pokażą, który startup ma szansę na komercjalizację swojego pomysłu w przyszłości.

"Mamy zgłoszenia z kilku państw europejskich, a także wiele zapytań. Dlatego wyruszamy w trasę po Europie promującą Akcelerator S5. Będzie nas można spotkać w Berlinie, Budapeszcie, Pradze i Brukseli" - zaznaczyła Kubicka.

Według prezesa ŁSSE Marka Michalika, dzięki technologii 5G łódzka strefa zyska przewagę konkurencyjną oraz dodatkową zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców w szczególności nakierowanych na przemysł 4.0. Za opracowanie i stworzenie innowacyjnego akceleratora ŁSSE została wyróżniona w ubiegłorocznym rankingu stref ekonomicznych, tworzonym przez pismo fDi Magazine (grupa Financial Times).

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która w ubiegłym roku uczestniczyła w powołaniu akceleratora rozwoju 5G w Łodzi, szacowała, że rozwój sieci 5G może podnieść produktywność Polski o 1 procent PKB.

Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) to nowy standard przekazywania danych, posiadający wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G. Wdrożenie 5G ma wspierać m.in. bardziej niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami i pomóc w popularyzacji rozwiązań tzw. internetu rzeczy.