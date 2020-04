Łódzka SSE zainwestuje 1,5 mln zł w innowacje wspierające walkę z COVID-19

Robot opiekujący się chorymi na COVID-19, urządzenia monitorujące online stan chorych przebywających w domach, system do walki z tzw. fake newsami – to niektóre z innowacyjnych rozwiązań, które otrzymają 1,5 mln zł wsparcia od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) i jej partnerów.

O startupach, które stworzą innowacyjne narzędzia służące do walki z pandemią koronawirusa i zyskały wsparcie finansowe ŁSSE mówili na wtorkowej wideokonferencji wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk oraz szefowie strefy.

Jak poinformowała wiceminister, w ogłoszonym przez ŁSSE i jej partnerów technologicznych konkursie dot. nowoczesnych technologii mających ograniczać epidemię koronawirusa zgłosiło się 140 firm. Spośród nich wybrano 10 startupów, które otrzymają granty na łączną sumę 1,5 mln zł. Przyznane fundusze mają pozwolić na stworzenie i rozwój nowoczesnych produktów niwelujących społeczne, gospodarcze i zdrowotne skutki COVID-19.

"Te młode firmy, które potrafią dostosować się do obecnych warunków są przykładem dla innych przedsiębiorstw, żeby móc w tym świecie funkcjonować. Głównymi zadaniami Specjalnych Stref Ekonomicznych jest zapewnienie miejsc pracy, poszerzanie eksportu polskich towarów i usług. Ogromna rola ich prezesów i pracowników spoczywa jednak również na tym, aby te serca regionów mogły pozyskiwać młode i funkcjonujące już firmy. Aby ich pomysły mogły być filtrowane, weryfikowane i abyśmy mogli wdrażać je na skalę ogólnopolską" - zaznaczyła Semeniuk.

Jak dodała, realizacja takich inicjatyw służy inwestycjom i innowacyjności, na co zwraca uwagę Ministerstwo Rozwoju, ponieważ ten obszar przemysłu odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce.

Prezes ŁSSE Marek Michalik przyznał, że początkowo planowano przeznaczyć na wsparcie startupów i innowacje do walki z COVID-19 około pół miliona zł. Pulę zwiększono do 1,5 mln zł ze względu na wiele ciekawych rozwiązań, którym spółka i jej partnerzy chcieli dać szansę realizacji projektów.

"Wesprzemy 10 startupów, które są nakierowane na różne sfery walki z koronawirusem już teraz i za kilka miesięcy, ale także na kolejne pandemie. Dzięki nim będziemy do nich lepiej przygotowani" - wyjaśnił.

Wśród zwycięskich projektów znalazł się m.in.: MEDIbot, czyli robot, który ma częściowo przejąć opiekę nad chorymi na COVID-19. W założeniu jego twórców, mógłby on wykonać obchód lekarski, przeprowadzić wywiad z chorymi, a także dostarczyć im lekarstwa czy posiłki. Na jego wyposażeniu ma znaleźć się kamera termowizyjna, pulsoksymetr, stetoskop cyfrowy i ciśnieniomierz do zdalnego mierzenia najważniejszych parametrów życiowych i ograniczać kontakt personelu z zakażonymi pacjentami.

"Mamy także startup, który oferuje urządzenie do monitorowania stanu zdrowia chorych przebywających w izolacji w domu. Mamy też innowację, która oferuje maseczki ze specjalnym filtrem o niskim oporze oddychania dla osób chorych np. na astmę" - dodała wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

Kolejnym przydatnym rozwiązaniem może być produkt FeaverWall, czyli system inteligentnej detekcji zagrożeń epidemiologicznych bazujący na termowizji i sieciach neuronowych. Będzie on sprawdzał, czy wśród pasażerów, np. linii lotniczych jest ryzyko rozprzestrzenienia się potencjalnych patogenów i informował o potrzebie wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

Z kolei startup Working Theory to urządzenie do oceny wiarygodności informacji dotyczących epidemii koronawirusa w internecie, a Box and Care - to zestawy produktów dla seniorów dobieranych zgodnie z ich potrzebami i stanem zdrowia oraz dostarczanych pod drzwi.

Partnerami ŁSSE w specjalnej rundzie akceleracji "Spark: Change The Future" są firmy Ericsson i Indigo Nails.