Łódzka Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców o wartości 21 mln zł

Władze Łodzi podsumowały wkład samorządu w pomoc dla mikro, małych i średnich firm. Dotąd przeznaczono na to z kasy miasta 21 mln zł. Razem z pomocą rządową, czyli z 85 mln zł, to w sumie ok. 115 mln zł - poinformowała w czwartek prezydent Łodzi.

Podsumowano działania władz Łodzi w ramach pomocy dla lokalnych przedsiębiorców. W ramach tzw. Łódzkiej Tarczy Antykryzysowej z kasy miasta od początku pandemii na wspieranie łódzkiego małego i średniego biznesu wydano 21 milionów złotych.

Oprócz zwolnień z czynszów w lokalach komunalnych dla handlowców wartych 2 mln zł i zwolnień z czynszów dzierżawnych dla kupców na kwotę miliona złotych w skład łódzkiej tarczy wchodzą jeszcze inne środki.



- To m.in.18 mln zł w ramach funduszy unijnych na utworzenie 400 firm. Jest to oferta dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

W środę miasto utworzyło także Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego wartość to 10 milionów złotych.

Prezydent Zdanowska przekazała w czwartek, że Łódź jest na jednym z pierwszych miejsc w Polsce pod względem szybkości przekazywania przedsiębiorcom różnych form rządowej pomocy finansowej dla samorządów także w ramach programów nazywanych tarczami antykryzysowymi.

Łącznie miasto na likwidację ekonomicznych skutków epidemii dostało już od władz centralnych 85 milionów złotych, a pieniądze z tego tytułu wypłacane są łódzkim firmom przez Powiatowy Urząd Pracy.