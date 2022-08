Łódzkie: 10 mln zł dla sołectw od samorządu województwa

Sołectwa regionu dostaną od samorządu województwa łódzkiego 10 mln zł. To radykalne zwiększenie dotacji, które przekazujemy terenom wiejskim - zapowiedział w czwartek marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Z puli 10 mln zł, 6 mln zł będzie przeznaczone na realizację grantów sołeckich, a 4 mln zł na nowy projekt Infrastruktura Sołecka Plus. Marszałek woj. łódzkiego podpisał umowy z sołtysami, wójtami i burmistrzami gmin, które otrzymały dofinansowanie.

"Jest to radykalne zwiększenie dotacji, które przekazujemy terenom wiejskim. W 2017 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 1 mln zł. W ciągu kilku lat doprowadziliśmy do tego, że to wsparcie wzrosło dziesięciokrotnie" - podkreślił Schreiber.

Symboliczne czeki dostało 10 sołectw. "Projekt to bardzo dobry pomysł, dzięki któremu możemy realizować nasze marzenia. Chcemy wybudować tężnie solankowe, altanę i chodniki, które połączą te elementy - stworzyć strefę relaksu dla mieszkańców. Dążymy do tego, żeby wieś się zmieniała, a ludzie mieli gdzie odpoczywać i integrować się" - mówiła sołtys wsi Waliszewice w powiecie sieradzkim Alina Łuczak.

