Łódzkie: 25,5 mln zł na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych

Wojewoda łódzki zatwierdził dofinansowanie 261 inwestycji poprawiających w regionie bezpieczeństwo w obszarze przejść dla pieszych. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Łódzkiego trafi blisko 25,5 mln zł.

"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi nasz priorytet, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym" - podkreślił we wtorek na konferencji prasowej w Łodzi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Ogłosił, że w województwie łódzkim dofinansowanych zostanie 261 zadań na kwotę blisko 25,5 mln złotych. Wszystkie projekty otrzymały maksymalne dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości zadania. Pieniądze, które trafią do samorządów pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie na realizację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w swoich regionach rząd przeznaczył dodatkowo prawie 525 mln zł.

Dofinasowanie może być przeznaczone na infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych - w granicach 100 metrów za i przed przejściem. Celem zakończonego naboru wniosków jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danego regionu.

"Przejście dla pieszych, przecież specjalnie oznakowane, to ma być miejsce, gdzie osoba starsza, osoba z niepełnosprawnością, dzieci mają się czuć bezpiecznie i przekroczyć drogę, aby się im nic nie stało, a są w wielu przypadkach miejsca w województwie, gdzie tak nie jest, to wymaga to radykalnej zmiany" - zaznaczył wojewoda.

Wszystkie skierowane do realizacji przejścia zostały przeanalizowane przez policję. Jak wskazywali samorządowcy, nie są to przypadkowe miejsca, lecz takie, gdzie realnie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców.

Dzięki wsparciu samorządy będą mogły zrealizować m.in. inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości poprzez montaż progów zwalniających, poprawiające widoczność poprzez doświetlenie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania oraz ułatwiające pieszym bezpieczne przekraczanie ulicy poprzez tworzenie wysp azylów na przejściach.

Według policyjnych statystyk, od 2019 r. do września br. na drogach woj. łódzkiego na przejściach dla pieszych zginęło 28 osób, zaś 472 zostały ranne. Natomiast w latach 2018-2020 liczba zdarzeń w miejscach objętych dofinansowaniem wynosiła 1268.

"Będziemy ten program kontynuowali w następnych latach. Mamy nadzieję, ze samorządowcy równie chętnie będą w nim uczestniczyli, tak aby w ciągu najbliższej dekady nie było już przejść dla pieszych, na których zdarzają się wypadki. Dążymy od ideału, aby naprawdę na drogach województwa łódzkiego, powiatowych i gminnych jak i krajowych nikt już więcej nie zginął" - zadeklarował Bocheński.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl