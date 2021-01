Łódzkie: 39 połączeń wojewódzkich w ramach Funduszu Połączeń Autobusowych

W woj. łódzkim w ramach Funduszu Połączeń Autobusowych uruchomiono 39 wojewódzkich linii. 256 miejscowości zostało wytarte z tej białej plamy braku połączeń – poinformował we wtorek marszałek woj. łódzkiego marszałek Grzegorz Schreiber. Łączna długość obsługiwanych tras to ponad 1500 km.

O rozwoju wojewódzkich przewozów autobusowych w ramach działającego od 2019 roku rządowego programu mówili na wtorkowej konferencji prasowej m.in. marszałek regionu i wojewoda łódzki.

Wojewoda Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę, że jednym na najbardziej dotkliwych zjawisk polskiej transformacji gospodarczej po 1989 r. stało się wykluczenie komunikacyjne.

"Mieszkańcy wielu mniejszych miejscowości i gmin utracili możliwość codziennego dojechania do lekarza, sklepu czy pracy. W konsekwencji cierpiała na tym kondycja społeczna i gospodarcza całych regionów. Rząd uznaje taką sytuację za rażącą nierówność i niesprawiedliwość. W związku z tym dwa lata temu został wprowadzony program dofinansowań do przewozów autobusowych" - powiedział.

Przypominał, że program ma za zadanie dofinansowanie połączeń autobusowych, które były nierentowne, ale zdaniem mieszkańców jak i samorządowców są potrzebne. Wskazał, że do inicjatywy przystąpiło już 37 gmin i powiatów, a spośród nich - jak mówił Bocheński - prym wiedzie samorząd województwa łódzkiego.

"Wniosek samorządu woj. łódzkiego jest wnioskiem największym, najbardziej kompleksowym i najbardziej logicznie i racjonalnie zaplanowanym. Bierze bowiem pod uwagę całość województwa, a nie tylko połączenia autobusowe w poszczególnych gminach i powiatach, ale również połączenia kolejowe, jak i dostępność do kursów autobusowych na terenie całego regionu" - podkreślił wojewoda.

Poinformował, że w 2021 roku łączna kwota dofinasowań dla samorządów będzie wynosić 31 mln zł. Z tych środków ma zostać zabezpieczonych 210 linii autobusowych, co stanowi 50-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Marszałek Schreiber wskazał, że do tej pory samorząd województwa w ramach programu uruchomił już blisko 40 połączeń wojewódzkich. Trzy nowe zainicjowane zostały w 2021 roku, połączą one: Łęczycę - Parzyce - Łódź, Opoczno - Bukowiec nad Pilicą - Tomaszów Mazowiecki oraz Poddębice - Puczniew - Lutomiersk.

"Mamy 39 linii autobusowych, które łączą powiaty, czyli są to duże odległości, to jest 1,5 tys. km połączeń. Są też zupełnie nowe połączenia. To pokazuje co już udało się zrobić. Dla mnie, oprócz liczb, ważne są słowa podziękowania tych ludzi, do których udało się dotrzeć. Bo już 256 miejscowości zostało wytarte z tej białej plamy braku połączeń. Do nich docieramy" - zaznaczył marszałek.

Zdaniem starosty opoczyńskiego Marcina Baranowskiego program przywracania linii komunikacyjnych sprawił, że w jego powiecie autobusy trafiły do miejscowości, przez które nigdy dotąd nie jeździły. "Reagowaliśmy cały czas na głosy mieszkańców, samorządowców, a przede wszystkim młodzieży szkolnej. Ta sieć komunikacyjna, która została stworzona w powiecie opoczyńskim, tak naprawdę odpowiedziała na zapotrzebowania wszystkich mieszkańców. Zniknęły białe plamy, a mieszkańcy są bardzo zadowoleni" - wyjaśnił.

W tym roku autobusy wojewódzkie dotrą do 120 spośród 177 gmin na terenie województwa. Marszałek Schreiber zapowiedział, że to dopiero początek przedsięwzięcia i sukcesywne mają być włączane do niego kolejne miejscowości.

Cześć linii została niedawno zmodyfikowana według sugestii pasażerów, samorządów lub operatorów autobusowych. Zmienione zostały godziny odjazdów, trasy i wprowadzono nowe przystanki, których łącznie jest już ponad 1,5 tys.

Kwota dopłaty ze strony budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do połączeń, których organizatorem jest Województwo Łódzkie wyniesie blisko 15 mln zł.