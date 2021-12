Łódzkie: 40 milionów złotych na udrożnienie Pilicy

Wody Polskie zakończyły udrażnianie Pilicy tam, gdzie wpływa do Zalewu Sulejowskiego. Kosztem 40 mln zł rzeka została odmulona i pogłębiona - wynika z wtorkowej informacji służb prasowych urzędu marszałkowskiego w Łodzi.

Umowę na realizację robót związanych z udrożnieniem i stabilizacją koryta rzeki Pilicy podpisano rok temu. Potężne maszyny wydobywały muł i inne naniesienia nagromadzone przez lata na dnie rzeki. Odmulone zostało główne koryto na długości ponad 7 km. Wydobyto 233 tys. metrów sześciennych materiału, który przewieziono w osiem miejsc i obsadzono roślinami.

Tzw. część cofkowa zbiornika - jak podano w komunikacie - została zabezpieczona geotubami przed wodami wezbraniowymi. Zmodernizowano również tzw. opaski brzegowe.

"Całkowity koszt robót wyniósł prawie 40 mln zł, a pieniądze pochodziły z naszego budżetu" - podkreślił, cytowany w informacji, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie Przemysław Daca.

"Zrealizowane prace zwiększyły zdolność przepustową koryta rzeki Pilicy na odcinku przepływającym przez Sulejów oraz w części cofkowej zbiornika" - zwrócił uwagę. "Będzie to szczególnie ważne w okresie zimowym, bo pozwoli zminimalizować zjawisko tworzenia się zatorów lodowych poprzez ułatwienie spływu lodu i śryżu" - zaznaczył. "Wody wezbraniowe czy powodziowe, nie tylko z Pilicy, ale także rzeki Luciąży, będą miały zapewniony swobodny odpływ" - zapewnił Daca.

"Czekaliśmy trzydzieści lat na tę chwilę" - powiedział burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. "W 2010 roku nasze miasto omal nie zostało zatopione. To już na szczęście jest za nami" - przypomniał i obiecał, że miasto zadba o czystość plaż powstałych przy okazji udrażniania Pilicy.

"To wyrównywanie zaległości, które w poprzednich latach były w naszym województwie. Teraz jesteśmy na Pilicy, gdzie udało nam się zrealizować pewien etap prac, ale chcemy dalej intensywnie działać dla regionu" - podkreślił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. "A to, co dotąd zrobiliśmy rokuje, że wspólnie będziemy mogli zrobić wiele ważnych rzeczy w kwestii małej retencji" - dodał.

Marszałek ogłosił przyśpieszony konkurs na dofinansowanie przyszłorocznej działalności spółek wodnych. Na ten cel przeznaczono 2 mln zł z budżetu województwa. Nabór wniosków potrwa do końca stycznia.

"Chcemy wspierać spółki wodne, żeby były faktycznym partnerem dla Wód Polskich i działań, które wspólnie podejmujemy" - dodał Schreiber.

