Łódzkie: 5 mln zł z budżetu województwa na renowację zabytków

Pięć mln zł z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie i restauratorskie otrzyma w tym roku do 65 zarządców zabytkowych obiektów w regionie. Wsparcie trafi m.in. na konserwatorską rozbiórkę zgliszczy zabytkowego kościoła w Mileszkach, który spłonął w 2015 roku.

O rozstrzygnięciu tegorocznego konkursu na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków poinformował na piątkowej konferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

"W tym roku samorząd województwa łódzkiego na ratowanie zabytków przeznaczył pięć milionów złotych. Wiem, że to kropla w morzu potrzeb, ale myślę, że każdy grosz i każda złotówka jest impulsem do dalszego działania i dalszego zbierania pieniędzy potrzebnych na odbudowę i renowację zabytków. Tych obiektów jest bardzo dużo. To są kościoły, pałace, dworki, parowozownie, muzea. To są wszystko obiekty, które w naszym województwie mają wartość historyczną, a my chcemy tę wartość zachować i utrwalać" - podkreślił marszałek.

Na razie rozdzielono 4 mln zł z tegorocznej puli. Pieniądze trafią do 65 instytucji opiekujących się zabytkowymi obiektami, m.in. kościołami, muzeami i pomnikami. Na różnego rodzaju prace otrzymają one kwoty od 4,5 do 75 tys. zł.

Wśród beneficjentów z Łodzi jest m.in. Kościół św. Doroty i św. Jana Chrzciciela przy ul. Pomorskiej. Jeden z najstarszych zachowanych zabytków Łodzi spłonął niemal doszczętnie w 2015 roku. Parafia w Mileszkach otrzymała 75 tys. zł, które mają zostać przeznaczone na konserwatorską rozbiórkę zgliszczy świątyni.

"Oczekuję z tęsknotą, że wreszcie ten obiekt zostanie odbudowany, bo będzie to dokładna rekonstrukcja tego kościoła, który spłonął. Jednocześnie jesteśmy na tyle małą wspólnotą, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, dlatego każde wsparcie i ze strony województwa, ale też ze strony ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, jest dla nas bardzo dużą pomocą" - przyznał proboszcz parafii ks. Roman Kurzdym.

Spośród łódzkich zabytków wsparcie otrzymają także: sanktuarium w Łagiewnikach, w którym kontynuowany będzie remont elewacji (dotacja 75 tys. zł) i Muzeum Herbsta, gdzie odrestaurowane zostaną Sala Balowa i Jadalnia (dotacja 75 tys. zł).

W weekend umowy na dofinansowanie mają trafić do pozostałych beneficjentów z woj. łódzkiego.