Łódzkie: 90 mln zł dla firm na walkę ze skutkami Covid-19

Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 90 mln zł dla przedsiębiorstw z regionu, które z powodu epidemii Covid-19 są zmuszone zmienić profil swojej działalności lub branżę. W ogłoszonym we wtorek konkursie małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie do 1 mln zł.

Nowe rozwiązania mające poprawić sytuację przedsiębiorstw z Łódzkiego, które zmagają się ze skutkami gospodarczymi w czasie epidemii koronawirusa, przedstawił we wtorek marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

"Przed chwilą zakończyłem spotkanie z łódzkimi przedsiębiorcami, którym jako pierwszym przekazałem informację, że kolejna zapowiedź ich wsparcia z początku pandemii zaczęła się realizować. Od dziś firmy z naszego województwa mogą ubiegać się o środki na przebranżowienie. Przeznaczymy na ten cel 90 mln zł z funduszy unijnych" - poinformował marszałek.

Pula 90 mln zł zostanie rozdysponowana w ramach konkursu. Małe i średnie firmy swoje wnioski o dofinansowanie mogą składać do 12 lipca w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Beneficjenci mogą otrzymać do 1 mln zł wsparcia.

"Przedsiębiorcy, którzy uznają, że warto zainwestować w swoją firmę po to, żeby wzmocnić ją poprzez innowacyjność polegającą na zmianie w obrębie przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie na zakup maszyn, sprzętu, oprogramowania. Można również pokryć wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu czy wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń" - wyjaśnił Schreiber.

Realizacja projektu powinna przyczynić się do utrzymania miejsc pracy.

Przedsiębiorcy biorący wziąć udział w konkursie muszą wykazać negatywne skutki, jakie dotknęły ich działalność w związku z Covid-19. Za takie będzie uważane np.: spadek obrotów powyżej 20 proc., zerwanie łańcucha dostaw uniemożlwiające prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej, zerwanie umowy o współpracy z dotychczasowymi partnerami, którzy odpowiadają za minimum 30 proc. obrotów, albo brak możliwości wykonywania podstawowej działalności gospodarczej.

To kolejna inicjatywa samorządu województwa łódzkiego skierowana do przedsiębiorców mająca na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19. Wcześniej udostępniono m.in.: preferencyjne pożyczki, zwiększono alokację z 34 mln do 100 mln zł w konkursie na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorców, dotację lub pomoc zwrotną na finansowanie kapitału obrotowego. Do mikro i małych firm z regionu kierowane były także zamówienia na uszycie miliona maseczek oraz kombinezonów i innych środków ochrony.