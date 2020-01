Łódzkie: Będą dodatkowe pieniądze na modernizację linii tramwajowych

Będą dodatkowe pieniądze na modernizację linii tramwajowych do Zgierza i Konstantynowa Łódzkiego. O zwiększeniu dofinansowania dla dwóch projektów, które mają poprawić komunikację tramwajową w aglomeracji łódzkiej, zadecydował zarząd woj. łódzkiego.

Szczegóły tych inwestycji przedstawione zostały we wtorek podczas konferencji prasowej.

Pierwszy z projektów dotyczy m.in. poprawy funkcjonowania i rozwoju systemu transportu na terenie Zgierza. Dotacja na jego realizację wzrośnie z ponad 8,7 mln zł do 18 mln zł, z tego 16,1 mln zł władze województwa przeznaczyły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 1,8 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Jak podkreślano na spotkaniu z mediami, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło już zgodę na przekazanie tych pieniędzy. Dzięki dofinansowaniu przebudowany zostanie układ torowy linii tramwajowej na terenie Zgierza wraz z siecią trakcyjną. Pozwoli na powrót na trasę linii 45 łączącej Zgierz z Łodzią. Projekt przewiduje też budowę systemów dla rowerów (bike&ride) przy węzłach przesiadkowych, parkingów dla samochodów typu park&ride przy ostatnich przystankach lub węzłach przesiadkowych oraz drogi dla rowerów.

Inwestycja ma kosztować 24 mln zł.

Drugi projekt dotyczy modernizacji torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim. Dofinansowanie wzrosło do ponad 15,1 mln zł przy całkowitej wartości szacowanej na 20 mln zł. Było to możliwe dzięki zwiększeniu dofinansowania przez zarząd województwa z 11,3 mln zł do ponad 13,8 mln zł oraz dołożeniu przez budżet państwa ponad 1,3 mln zł.

Dodatkowe pieniądze pozwolą na przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, zainstalowanie nowych zwrotnic w miejscach, gdzie tramwaje będą się mijać. Zmodernizowany ma być też system sterowania ruchem odcinków jednotorowych. Na przystankach staną wiaty z ławkami, a w przypadku ich lokalizacji w pasie jezdni zastosowane będą wygrodzenia chroniące pasażerów przed ochlapywaniem. Wyposażone zostaną w system informacji pasażerskiej i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji daje szansę na powrót linii tramwajowej nr 43 łączącej Konstantynów Łódzki z Łodzią.

Obecny na konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zwrócił uwagę, że dzięki dobrej współpracy urzędu marszałkowskiego z rządem można było zwiększyć współfinansowanie dla tych ważnych dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej projektów. "Udało nam się wynegocjować przesunięcie środków unijnych i pozyskać pieniądze z budżetu państwa" - powiedział.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślił, iż bardzo się cieszy, że te projekty ruszają, bo jest to - jak mówił - zgodne z polityką rządu w zakresie transportu ekologicznego, transportu niskoemisyjnego.